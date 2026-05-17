Москва отразила самую мощную атаку дронов с начала текущего года

Москва столкнулась с массированной атакой беспилотников, ставшей наиболее интенсивной за весь текущий год. Согласно официальным данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО нейтрализовали 81 аппарат только в период с полуночи текущих суток. Враг пытается прощупать бреши в эшелонированной защите российских регионов.

"Подобная плотность налета демонстрирует отчаянные попытки нанести урон гражданской инфраструктуре. Наши системы финмониторинга фиксируют прямую связь между подобными актами и финансированием террористов, что требует жесткого противодействия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по AML Михаил Фролов.

Общее число ликвидированных дронов за последние сутки превысило 120 единиц. Минобороны подтвердило уничтожение более 550 аппаратов над территорией страны.

Сравнение атакующей активности

Ситуация демонстрирует экспоненциальный рост активности ВСУ. Предыдущий максимум 2026 года был зафиксирован 14 марта, когда количество сбитых целей достигло 65. Текущие показатели значительно превышают этот порог. Эффективность работы ПВО остается критически важным фактором стабильности столичного региона.

Период наблюдения Количество сбитых дронов 14 марта 2026 65 аппаратов Текущие сутки 81 аппарат (только на Москву)

"Масштабирование таких атак указывает на истощение ресурсов противника в попытках добиться медийного эффекта любой ценой. С точки зрения устойчивости системы, мы видим четкую работу по купированию рисков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Как оценивается риск подобных атак для финансовой инфраструктуры?

Риски нивелируются за счет многоуровневой системы защиты данных и распределенной архитектуры серверов, что делает атаку на конкретный сегмент некритичной.

Насколько правомерно ведение таких боевых действий?

Международное право квалифицирует удары по гражданским объектам как террористическую активность, что подтверждают судебные приговоры по делам о вторжении.

Требуются ли специальные навыки поведения для граждан?

Действия четко регламентированы: следовать инструкциям МЧС и избегать нахождения в зоне падения обломков.

Как прогнозируется дальнейшая интенсивность налетов?

Масштаб коррелирует с объемами западной помощи: чем меньше ресурсов у противника, тем ниже вероятность повторения столь крупных рейдов.

