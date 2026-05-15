Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026
Невидимый масштаб: почему реальное число детей с аутизмом в 5 раз выше официальных цифр
Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала
Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости

Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников

Происшествия

Экзаменационная лихорадка у школьников — идеальная питательная среда для цифровых хищников. Аферисты разработали схему, превращающую страх перед аттестацией в наличность. Сначала жертвам "продают" миф о гарантированной страховке от провала. Цена вопроса — две тысячи рублей за якобы реальные ответы на ЕГЭ и ОГЭ.

Школьник и киберинцидент
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Школьник и киберинцидент

Механика цифрового вымогательства

Сценарий строится на давлении. Подросток пребывает в состоянии хронического стресса из-за школьной среды. Мошенники обещают легкий выход. За "страховку" требуют копейки в масштабах родительского бюджета, поэтому платежи проходят без лишних вопросов. Накануне испытания жертва получает видео, где голос за кадром цинично сообщает: никаких ответов нет и не будет.

Далее следует второй акт пьесы. Доведенному до отчаяния ученику предлагают сменить "стратегию" и выкупают теперь уже "ускоренные курсы" за пять тысяч. Цена включает якобы уникальные методики запоминания и решения задач. В реальности это либо украденные из сети пособия, либо пустота. Как показывает практика, аналогичное финансовое манипулирование - классический почерк организованных групп, умеющих выводить средства через транзитные счета.

"Подобные сделки с совестью заканчиваются всегда одинаково — потерей капитала и отсутствием результата. Здесь мы видим классический абьюз доверия в правовом поле, где жертва сама оплачивает собственное поражение", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Взгляд правозащитников на схемы обмана

Схема работает до тех пор, пока люди верят в существование "черного рынка" ответов. Система экзаменов в России защищена многоуровневым шифрованием. Любые предложения купить варианты — это либо имитация безопасности, либо осознанный обман. Попытка идти на сделку с мошенниками не только бьет по карману, но и создает риск вовлечения в сомнительные операции.

Тип угрозы Последствия для школьника
Страховка от провала Утрата денег и блокировка аккаунта
Ускоренные курсы Потеря времени и психологическое истощение

Мошенники меняют тактику так же быстро, как профессиональные аферисты, прикрывающиеся юридическим статусом. Если раньше они просто пропадали, то теперь выстраивают целую воронку продаж. Использование "методик запоминания" — лишь способ легализовать получение денег через подмену понятий.

"Любой договор, где вам обещают доступ к закрытой информации, изначально ничтожен. Подростки часто просто не осознают последствий передачи денег неизвестным лицам в сети", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Можно ли вернуть деньги, переведенные за "курсы"?

Практически нет. Переводы осуществляются добровольно, часто на счета подставных лиц или через криптокошельки, что делает следствие крайне сложным.

Чем рискованна покупка "ключей" к экзаменам?

Помимо финансового ущерба, школьник лишается времени на реальную подготовку, попадая в психологическую зависимость от обманщиков.

Как распознать афериста?

Любое предложение "гарантированных ответов" — 100% признак мошенничества. Экзаменационные материалы хранятся в строгом секрете.

Что делать, если ребенок уже перевел деньги?

Необходимо заблокировать все контакты с мошенниками и обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества, приложив историю переписки.

Важно: Никогда не передавайте личные данные и не совершайте платежи "за доступ" к закрытым базам. Это прямой путь к потере денег.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по комплаенсу Ксения Руднева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей
Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Убить за правду: как Ватикан стёр человека и весь тираж газеты из-за одной статьи
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников
Движение — это жизнь: как поддерживать форму, даже если нет сил на полноценный спорт
Цена фатальной экономии: какие ошибки при заливке фундамента превращают ваш дом в карточный
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Невидимый спазм: почему при здоровых легких возникают одышка и ком в горле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.