Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников

Экзаменационная лихорадка у школьников — идеальная питательная среда для цифровых хищников. Аферисты разработали схему, превращающую страх перед аттестацией в наличность. Сначала жертвам "продают" миф о гарантированной страховке от провала. Цена вопроса — две тысячи рублей за якобы реальные ответы на ЕГЭ и ОГЭ.

Школьник и киберинцидент

Механика цифрового вымогательства

Сценарий строится на давлении. Подросток пребывает в состоянии хронического стресса из-за школьной среды. Мошенники обещают легкий выход. За "страховку" требуют копейки в масштабах родительского бюджета, поэтому платежи проходят без лишних вопросов. Накануне испытания жертва получает видео, где голос за кадром цинично сообщает: никаких ответов нет и не будет.

Далее следует второй акт пьесы. Доведенному до отчаяния ученику предлагают сменить "стратегию" и выкупают теперь уже "ускоренные курсы" за пять тысяч. Цена включает якобы уникальные методики запоминания и решения задач. В реальности это либо украденные из сети пособия, либо пустота. Как показывает практика, аналогичное финансовое манипулирование - классический почерк организованных групп, умеющих выводить средства через транзитные счета.

"Подобные сделки с совестью заканчиваются всегда одинаково — потерей капитала и отсутствием результата. Здесь мы видим классический абьюз доверия в правовом поле, где жертва сама оплачивает собственное поражение", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Взгляд правозащитников на схемы обмана

Схема работает до тех пор, пока люди верят в существование "черного рынка" ответов. Система экзаменов в России защищена многоуровневым шифрованием. Любые предложения купить варианты — это либо имитация безопасности, либо осознанный обман. Попытка идти на сделку с мошенниками не только бьет по карману, но и создает риск вовлечения в сомнительные операции.

Тип угрозы Последствия для школьника Страховка от провала Утрата денег и блокировка аккаунта Ускоренные курсы Потеря времени и психологическое истощение

Мошенники меняют тактику так же быстро, как профессиональные аферисты, прикрывающиеся юридическим статусом. Если раньше они просто пропадали, то теперь выстраивают целую воронку продаж. Использование "методик запоминания" — лишь способ легализовать получение денег через подмену понятий.

"Любой договор, где вам обещают доступ к закрытой информации, изначально ничтожен. Подростки часто просто не осознают последствий передачи денег неизвестным лицам в сети", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Можно ли вернуть деньги, переведенные за "курсы"?

Практически нет. Переводы осуществляются добровольно, часто на счета подставных лиц или через криптокошельки, что делает следствие крайне сложным.

Чем рискованна покупка "ключей" к экзаменам?

Помимо финансового ущерба, школьник лишается времени на реальную подготовку, попадая в психологическую зависимость от обманщиков.

Как распознать афериста?

Любое предложение "гарантированных ответов" — 100% признак мошенничества. Экзаменационные материалы хранятся в строгом секрете.

Что делать, если ребенок уже перевел деньги?

Необходимо заблокировать все контакты с мошенниками и обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества, приложив историю переписки.

Важно: Никогда не передавайте личные данные и не совершайте платежи "за доступ" к закрытым базам. Это прямой путь к потере денег.

