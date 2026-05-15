Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников

Экзаменационная лихорадка у школьников — идеальная питательная среда для цифровых хищников. Аферисты разработали схему, превращающую страх перед аттестацией в наличность. Сначала жертвам "продают" миф о гарантированной страховке от провала. Цена вопроса — две тысячи рублей за якобы реальные ответы на ЕГЭ и ОГЭ.
Сценарий строится на давлении. Подросток пребывает в состоянии хронического стресса из-за школьной среды. Мошенники обещают легкий выход. За "страховку" требуют копейки в масштабах родительского бюджета, поэтому платежи проходят без лишних вопросов. Накануне испытания жертва получает видео, где голос за кадром цинично сообщает: никаких ответов нет и не будет.
Далее следует второй акт пьесы. Доведенному до отчаяния ученику предлагают сменить "стратегию" и выкупают теперь уже "ускоренные курсы" за пять тысяч. Цена включает якобы уникальные методики запоминания и решения задач. В реальности это либо украденные из сети пособия, либо пустота. Как показывает практика, аналогичное финансовое манипулирование - классический почерк организованных групп, умеющих выводить средства через транзитные счета.
"Подобные сделки с совестью заканчиваются всегда одинаково — потерей капитала и отсутствием результата. Здесь мы видим классический абьюз доверия в правовом поле, где жертва сама оплачивает собственное поражение", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Схема работает до тех пор, пока люди верят в существование "черного рынка" ответов. Система экзаменов в России защищена многоуровневым шифрованием. Любые предложения купить варианты — это либо имитация безопасности, либо осознанный обман. Попытка идти на сделку с мошенниками не только бьет по карману, но и создает риск вовлечения в сомнительные операции.
|Тип угрозы
|Последствия для школьника
|Страховка от провала
|Утрата денег и блокировка аккаунта
|Ускоренные курсы
|Потеря времени и психологическое истощение
Мошенники меняют тактику так же быстро, как профессиональные аферисты, прикрывающиеся юридическим статусом. Если раньше они просто пропадали, то теперь выстраивают целую воронку продаж. Использование "методик запоминания" — лишь способ легализовать получение денег через подмену понятий.
"Любой договор, где вам обещают доступ к закрытой информации, изначально ничтожен. Подростки часто просто не осознают последствий передачи денег неизвестным лицам в сети", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.
Практически нет. Переводы осуществляются добровольно, часто на счета подставных лиц или через криптокошельки, что делает следствие крайне сложным.
Помимо финансового ущерба, школьник лишается времени на реальную подготовку, попадая в психологическую зависимость от обманщиков.
Любое предложение "гарантированных ответов" — 100% признак мошенничества. Экзаменационные материалы хранятся в строгом секрете.
Необходимо заблокировать все контакты с мошенниками и обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества, приложив историю переписки.
