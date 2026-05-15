Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026
Невидимый масштаб: почему реальное число детей с аутизмом в 5 раз выше официальных цифр
Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости
Игры вместо стресса: гейминг превратился в главный антикризисный продукт

Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью

Происшествия

Дорожная беспечность имеет высокую цену. В Находке жительница края спровоцировала столкновение со скорой помощью, что привело к гибели человека. Судебное решение ставит точку в деле, где главным фактором стала секундная потеря бдительности и пренебрежение правилами приоритета.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Lukas Neumann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Детали приговора в Находке

Инцидент произошел в первый день 2025 года. Автомобиль скорой помощи двигался по вызову с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Водитель легкового транспорта не предоставила преимущество спецтехнике. Удар оказался роковым для пассажира медицинской бригады. Пострадавший скончался в лечебном учреждении, несмотря на усилия коллег.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 264 УК РФ. Вердикт — два года в колонии-поселении. Также виновница лишена водительских прав на аналогичный срок. Дополнительной мерой ответственности стал гражданский иск: суд обязал выплатить родственникам погибшего миллион рублей в качестве моральной компенсации. Исполнение наказания отложено до момента, когда младший ребенок осужденной достигнет 14 лет.

"Водители часто недооценивают скорость движения спецтехники и дистанцию до нее в стрессовой ситуации. Приоритет скорой помощи — это не формальность, а критический фактор спасения жизней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Тихонов.

Почему спецтранспорт требует особого внимания

Водители обязаны уступать дорогу автомобилям с включенным спецсигналом. Это не просто требование правил, а вопрос физики и тайминга. Скорая машина часто совершает маневры, которые не предсказуемы для обычного потока. Любое препятствие на пути бригады — это риск осложнений у пациента, чья жизнь зависит от минут.

Характеристика Значение
Статья УК РФ 264, ч. 3 (смерть по неосторожности)
Лишение прав 2 года
Компенсация морального вреда 1 000 000 рублей

Ситуация, когда виновницу освобождают от немедленной отправки в колонию до достижения ребенком 14 лет, предусмотрена законодательством как гуманитарная мера. Однако ответственность за содеянное не аннулируется. Финансовые взыскания, как выплата компенсаций по искам, остаются обязательными к исполнению.

"Наказание за проезд на запрещающий сигнал или непредоставление преимущества спецтранспорту должно рассматриваться обществом как личная ответственность за судьбу другого человека. Эмоциональные извинения не заменят безопасности на дороге", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по правовым вопросам Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ДТП

Что делать, если машина скорой помощи едет на красный?

Водитель обязан пропустить скорую помощь с включенными маячками и сиреной, даже если для самого водителя горит зеленый свет. Спецтранспорт имеет приоритет.

Всегда ли сажают в тюрьму при ДТП со смертельным исходом?

Статья 264 УК РФ предполагает разные меры наказания. Суд учитывает обстоятельства, наличие смягчающих факторов и личность подсудимого.

Что означает отсрочка наказания до 14 лет ребенка?

Это гуманный механизм закона для родителей малолетних детей. Срок лишения свободы не отменяется, а откладывается до достижения ребенком определенного возраста.

Можно ли избежать уголовной ответственности, если есть страховка?

Страховка покрывает только гражданско-правовую ответственность (возмещение ущерба). Уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы полис ОСАГО не отменяет.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Тихонов, эксперт по правовым вопросам Анастасия Кузнецова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Невидимый спазм: почему при здоровых легких возникают одышка и ком в горле
Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026
Забудьте о джинсовых шортах: этот шелковый хит станет главной базой лета-2026
Невидимый масштаб: почему реальное число детей с аутизмом в 5 раз выше официальных цифр
Вместо рыбы — лужа жира: живой символ Байкала который растворяется на солнце
Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала
Захват в Оманском заливе: спецназ Ирана взял на абордаж судно у берегов ОАЭ
Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью
Взрыв был, а эпицентра нет: как на самом деле расширяется Вселенная и почему мы никогда не увидим ее край
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.