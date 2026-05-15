Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью

Дорожная беспечность имеет высокую цену. В Находке жительница края спровоцировала столкновение со скорой помощью, что привело к гибели человека. Судебное решение ставит точку в деле, где главным фактором стала секундная потеря бдительности и пренебрежение правилами приоритета.

Фото: unsplash.com by Lukas Neumann is licensed under Free to use under the Unsplash License Скорая помощь

Детали приговора в Находке

Инцидент произошел в первый день 2025 года. Автомобиль скорой помощи двигался по вызову с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Водитель легкового транспорта не предоставила преимущество спецтехнике. Удар оказался роковым для пассажира медицинской бригады. Пострадавший скончался в лечебном учреждении, несмотря на усилия коллег.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 264 УК РФ. Вердикт — два года в колонии-поселении. Также виновница лишена водительских прав на аналогичный срок. Дополнительной мерой ответственности стал гражданский иск: суд обязал выплатить родственникам погибшего миллион рублей в качестве моральной компенсации. Исполнение наказания отложено до момента, когда младший ребенок осужденной достигнет 14 лет.

"Водители часто недооценивают скорость движения спецтехники и дистанцию до нее в стрессовой ситуации. Приоритет скорой помощи — это не формальность, а критический фактор спасения жизней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Тихонов.

Почему спецтранспорт требует особого внимания

Водители обязаны уступать дорогу автомобилям с включенным спецсигналом. Это не просто требование правил, а вопрос физики и тайминга. Скорая машина часто совершает маневры, которые не предсказуемы для обычного потока. Любое препятствие на пути бригады — это риск осложнений у пациента, чья жизнь зависит от минут.

Характеристика Значение Статья УК РФ 264, ч. 3 (смерть по неосторожности) Лишение прав 2 года Компенсация морального вреда 1 000 000 рублей

Правовые последствия для виновников ДТП

Ситуация, когда виновницу освобождают от немедленной отправки в колонию до достижения ребенком 14 лет, предусмотрена законодательством как гуманитарная мера. Однако ответственность за содеянное не аннулируется. Финансовые взыскания, как выплата компенсаций по искам, остаются обязательными к исполнению.

"Наказание за проезд на запрещающий сигнал или непредоставление преимущества спецтранспорту должно рассматриваться обществом как личная ответственность за судьбу другого человека. Эмоциональные извинения не заменят безопасности на дороге", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по правовым вопросам Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ДТП

Что делать, если машина скорой помощи едет на красный?

Водитель обязан пропустить скорую помощь с включенными маячками и сиреной, даже если для самого водителя горит зеленый свет. Спецтранспорт имеет приоритет.

Всегда ли сажают в тюрьму при ДТП со смертельным исходом?

Статья 264 УК РФ предполагает разные меры наказания. Суд учитывает обстоятельства, наличие смягчающих факторов и личность подсудимого.

Что означает отсрочка наказания до 14 лет ребенка?

Это гуманный механизм закона для родителей малолетних детей. Срок лишения свободы не отменяется, а откладывается до достижения ребенком определенного возраста.

Можно ли избежать уголовной ответственности, если есть страховка?

Страховка покрывает только гражданско-правовую ответственность (возмещение ущерба). Уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы полис ОСАГО не отменяет.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Тихонов , эксперт по правовым вопросам Анастасия Кузнецова