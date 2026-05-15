Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости
Игры вместо стресса: гейминг превратился в главный антикризисный продукт
Новые нормы ЗОЖ: завтрак через час после сна и запрет гаджетов перед отдыхом
Вместо воды и пены: секрет китайского метода борьбы с огнем в литиевых ячейках
Градус падает: почему российское общество массово выбирает трезвость
Живой подъемный кран: как экстремальный климат мелового периода породил колоссального ящера
Секрет ясного взгляда: как остановить усталость глаз в эпоху бесконечных мониторов

Три человека погибли и 12 ранены в результате атаки беспилотников на Рязань

Происшествия

Рязань столкнулась с актом неприкрытой агрессии. Очередная атака украинских беспилотников превратила мирные кварталы в зону бедствия. Дроны ударили по жилому сектору, разрушив привычный уклад города. Статистика потерь жесткая: трое погибших, двенадцать раненых. Тонкая настройка ПВО и системы гражданской защиты сейчас проходит проверку на прочность в условиях прямого давления со стороны киевского режима.

Пожар
Фото: openverse by Ada Be, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожар

Последствия удара: жилой сектор и промышленность

Удары пришлись по двум многоэтажным домам Октябрьского района. Обломки аппаратов также зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий. Губернатор Павел Малков подтвердил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Система здравоохранения города переведена в режим повышенной готовности. 

"В таких случаях первоочередная задача — фиксация ущерба для последующих компенсаций. Механизм выплат пострадавшим от террористических актов отлажен, но здесь важна скорость администрирования на муниципальном уровне", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Меры безопасности: эвакуация и социальная пауза

Реакция властей последовала незамедлительно. Жителей пострадавших подъездов эвакуировали в пункты временного размещения (ПВР). Это базовый регламент безопасности: необходимо исключить риск обрушения и провести разминирование территории от фрагментов взрывчатки. Образовательный процесс в районе также поставлен на паузу. 12 школ и 21 детский сад Октябрьского района Рязани отменили занятия. Для детей, чьи родители не могут остаться дома, организованы дежурные группы — это вынужденный компромисс между безопасностью и функционированием городской среды.

Данный инцидент подчеркивает общую тенденцию нарастания угроз. Ранее аналогичные попытки дестабилизации предпринимались в других регионах, где ПВО уничтожила два вражеских дрона на подлете к столице. В Рязани же противник применил тактику террора против гражданской инфраструктуры, что требует пересмотра плотности защитных систем.

Объект поражения Статус на текущий момент
Жилые многоэтажки Эвакуация завершена, работают эксперты
Промышленный объект Локализация обломков, угрозы производству нет
Учебные заведения Занятия отменены, введен режим дежурных групп

"Любые повреждения жилого фонда требуют немедленной экспертизы безопасности эксплуатации. Если есть трещины в несущих конструкциях, дом признается аварийным, и здесь вступают в силу нормы о переселении или капитальном восстановлении за счет государства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Ответы на популярные вопросы об атаках БПЛА

Как узнать, полагается ли компенсация за поврежденное жилье?

Государство обязано возместить ущерб, нанесенный в результате теракта или пресечения его последствий. Нужно подать заявление в органы местной администрации или через портал Госуслуг после составления акта осмотра профильной комиссией.

Почему отменили занятия в школах, если дроны уже сбиты?

Это превентивная мера. Требуется время на обследование территорий образовательных учреждений на предмет неразорвавшихся элементов или осколков, которые могли упасть на школьные дворы.

Как работает система информирования граждан о налетах?

Основными каналами являются официальные Telegram-каналы глав регионов и МЧС, а также городские системы оповещения. Рекомендуется установить приложение «МЧС России» для мгновенных push-уведомлений.

Что делать, если обнаружили обломки дрона на улице?

Категорически запрещено приближаться к ним или перемещать их. Необходимо немедленно сообщить по номеру 112. Обломки могут содержать несработавшие боевые части или датчики.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Последние материалы
От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Игры вместо стресса: гейминг превратился в главный антикризисный продукт
Забудьте о долгих сборах: 5 трендовых вещей, которые составят идеальный гардероб на лето-2026
Три человека погибли и 12 ранены в результате атаки беспилотников на Рязань
Новые нормы ЗОЖ: завтрак через час после сна и запрет гаджетов перед отдыхом
Ядерное разоружение Венесуэлы: США вывезли весь обогащенный уран из закрытого реактора страны
Вместо воды и пены: секрет китайского метода борьбы с огнем в литиевых ячейках
Градус падает: почему российское общество массово выбирает трезвость
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.