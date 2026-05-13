В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец

В детском саду №22 города Махачкалы произошло серьезное происшествие: двухлетняя девочка получила тяжелую травму ноги — ребенку оторвало палец. По предварительной информации, инцидент случился во время пребывания воспитанницы в группе, однако педагоги попытались скрыть случившееся, просто надев на пострадавшую колготки поверх раны.
В течение нескольких часов ребенок оставался без квалифицированной медицинской помощи, истекая кровью, пока мать не обнаружила повреждение уже дома. На данный момент правоохранительные органы задержали трех сотрудников учреждения: возбуждено уголовное дело по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Срез ровный, и что именно произошло в детсаду — неизвестно. В помещении идут ремонтные работы. Администрация сада заявила, что не знает, как всё случилось", — сообщил дедушка пострадавшей девочки.
"Действия персонала в данной ситуации квалифицируются как грубейшее нарушение должностных инструкций. Сокрытие травмы подобного характера лишает ребенка шанса на своевременную реплантацию тканей и перекладывает ответственность на родителей, теряющих драгоценные часы. Подобные инциденты часто становятся следствием масштабных проверок инфраструктуры, где ответственные лица игнорируют риски для детей, находящихся на площадке в момент проведения работ", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Следствие устанавливает детали случившегося, выясняя, как именно травмирующая деталь строительного оборудования или элементов мебели оказалась доступна детям. В ситуации, когда руководство учреждения заявляет о неведении, экспертиза сфокусируется на выявлении виновных в нарушении режима эксплуатации помещений, где проводились ремонтные работы.
Какие статьи УК РФ вменяются сотрудникам детского сада?
Речь идет о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В каком состоянии сейчас ребенок?
Девочка была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную помощь после обнаружения травмы матерью.
Что известно о ходе расследования?
Трое сотрудников задержаны и помещены в СИЗО на время проведения следственных мероприятий.
Является ли ремонт в детском саду при присутствии детей законным?
Строительные и ремонтные работы в действующих дошкольных учреждениях жестко регламентированы и требуют обеспечения полной изоляции зоны работ от воспитанников.
Случай в Махачкале подсвечивает системную проблему контроля за безопасностью в образовательных учреждениях, где проведение хозяйственных работ ставится выше соблюдения протоколов защиты детей. Ожидается, что экспертиза определит степень ответственности не только воспитателей, но и руководителей, допустивших присутствие детей в опасной зоне.
