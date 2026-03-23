Хроника одной секунды: манёвр на низкой скорости обернулся гибелью летчиков в Нью-Йорке

Самолет Air Canada Express при посадке в нью-йоркском аэропорту ЛаГуардия столкнулся с наземным транспортным средством, после чего FAA временно остановило полеты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Patrick Handrigan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аэропорт Ла-Гурдия в Нью-Йорке

По данным FlightRadar24, борт CRJ-900, выполнявший рейс из Монреаля, при заходе на посадку двигался примерно со скоростью 24 мили в час (39 км/ч), когда задел пожарную машину. Самолет эксплуатировала Jazz Aviation, региональный партнер Air Canada. Схожие по природе транспортные инциденты показывают, как быстро ошибка на земле превращается в цепочку рисков. Американские СМИ, включая CNN и NBC, сообщили о гибели пилота и второго пилота. Еще 13 человек — 11 пассажиров и двое сотрудников экстренных служб — госпитализированы с травмами, писала ABC со ссылкой на официальных лиц.

Параметр Данные Тип борта CRJ-900 Маршрут Монреаль — Нью-Йорк Скорость при инциденте 24 mph / 39 км/ч Пострадавшие 13 человек

После происшествия FAA ввело запрет на полеты всех воздушных судов в ЛаГуардии до 05:30 GMT. В уведомлении регулятора причиной названа чрезвычайная ситуация, при этом не исключено продление ограничения. Подобные меры обычно применяют, когда службы спасения и авиационные диспетчеры должны стабилизировать обстановку на полосе.

Аналитики отмечают, что даже низкоскоростной контакт на рулежной или посадочной стадии может привести к тяжелым последствиям из-за массы борта, ограниченной видимости и плотной загрузки аэропорта.

Вопрос инцидента теперь не только в причинах столкновения, но и в том, как быстро аэропорт восстановит штатную работу без новых рисков для пассажиров и экипажей.

Вопросы: Что известно о причине? Чрезвычайная ситуация на перроне и столкновение с техникой.

Есть ли погибшие? По данным американских СМИ, погибли два члена экипажа.

Когда откроют аэропорт? Ограничение действует минимум до 05:30 GMT, возможна пролонгация.

Инцидент в ЛаГуардии — напоминание о том, что авиационная безопасность держится не только на небе, но и на точности каждого движения на земле.