Хроника одной секунды: манёвр на низкой скорости обернулся гибелью летчиков в Нью-Йорке

Самолет Air Canada Express при посадке в нью-йоркском аэропорту ЛаГуардия столкнулся с наземным транспортным средством, после чего FAA временно остановило полеты.
По данным FlightRadar24, борт CRJ-900, выполнявший рейс из Монреаля, при заходе на посадку двигался примерно со скоростью 24 мили в час (39 км/ч), когда задел пожарную машину. Самолет эксплуатировала Jazz Aviation, региональный партнер Air Canada. Схожие по природе транспортные инциденты показывают, как быстро ошибка на земле превращается в цепочку рисков.
Американские СМИ, включая CNN и NBC, сообщили о гибели пилота и второго пилота. Еще 13 человек — 11 пассажиров и двое сотрудников экстренных служб — госпитализированы с травмами, писала ABC со ссылкой на официальных лиц.
|Параметр
|Данные
|Тип борта
|CRJ-900
|Маршрут
|Монреаль — Нью-Йорк
|Скорость при инциденте
|24 mph / 39 км/ч
|Пострадавшие
|13 человек
После происшествия FAA ввело запрет на полеты всех воздушных судов в ЛаГуардии до 05:30 GMT. В уведомлении регулятора причиной названа чрезвычайная ситуация, при этом не исключено продление ограничения. Подобные меры обычно применяют, когда службы спасения и авиационные диспетчеры должны стабилизировать обстановку на полосе.
Аналитики отмечают, что даже низкоскоростной контакт на рулежной или посадочной стадии может привести к тяжелым последствиям из-за массы борта, ограниченной видимости и плотной загрузки аэропорта.
Вопрос инцидента теперь не только в причинах столкновения, но и в том, как быстро аэропорт восстановит штатную работу без новых рисков для пассажиров и экипажей.
Вопросы: Что известно о причине? Чрезвычайная ситуация на перроне и столкновение с техникой.
Есть ли погибшие? По данным американских СМИ, погибли два члена экипажа.
Когда откроют аэропорт? Ограничение действует минимум до 05:30 GMT, возможна пролонгация.
Инцидент в ЛаГуардии — напоминание о том, что авиационная безопасность держится не только на небе, но и на точности каждого движения на земле.