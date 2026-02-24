Эхо мессенджера эхом отзывается болью: псковичка дает инструкции по убийству в школе

Суд по ходатайству СК арестовал 16-летнюю девушку из Пскова за пособничество покушению на убийство двух и более школьников.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use WhatsApp и Telegram

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. В феврале она в переписке в мессенджере давала советы 13-летнему жителю Александровска по убийству сверстников. Под ее влиянием подросток 19 февраля нанес ножевые ранения однокласснику на территории школы №1 в Александровске.

Пострадавший в тяжелом состоянии прооперирован и доставлен в пермскую больницу. Личность девушки установили следователи СК с помощью криминалистов, УФСБ и МВД. Ее задержали в Пскове и этапировали в Пермь для следственных действий.

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил инцидент: нападение произошло во время ссоры в седьмом классе. СК возбудил дело.