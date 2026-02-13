Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав

Около восьми часов вечера 12 февраля на перекрестке улицы Садовой и Шереметевского проспекта в Иванове столкнулись два автомобиля такси — Lada Granta и Lada Vesta. По предварительным данным, 29-летний водитель "Гранты" при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю.

Фото: Pravda.Ru by Предоставлено редакцией пострадавшими, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ДТП с участием двух автомобилей такси в Иванове

В салоне "Гранты" находились пассажиры, среди которых — сотрудник Pravda.Ru, а также девушка и молодой человек. Компания ехала в ресторан на улице Садовой и заказала такси через приложение "Яндекс Go".

"Мы ехали по Шереметевскому проспекту. На перекрестке с улицей Садовой водитель начал поворачивать налево и почему-то не заметил встречную машину. Я успел спросить: "Что вы делаете?", но столкновения избежать не удалось", — рассказал сотрудник редакции.

В результате аварии все участники отделались ушибами. У девушки в салоне разбились очки.

"Слава богу, переломались очки, а не кости", — отметил он.

В качестве извинений сервис «Яндекс Такси» ограничился промокодом на три тысячи рублей. При этом, по данным ГАИ, в аварии пострадала также пассажирка автомобиля Lada Vesta.

Как отметили в пресс-службе ведомства, у обоих водителей отсутствовали права на управление транспортными средствами. За это им грозит административная ответственность, включая штраф и отстранение от управления автомобилем. Кроме того, водителю Lada Granta вменяется нарушение правил проезда перекрестка, а водитель Lada Vesta может быть привлечен к ответственности за невыполнение обязанностей участника дорожно-транспортного происшествия.

Как "Яндекс Go" допустил водителей без прав к перевозке пассажиров, остаётся вопросом. Редакция Pravda.Ru направила запрос представителям сервиса такси.