Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI

Происшествия

Несмотря на стереотипы про "страшную русскую мафию", Россия практически не присутствует в мировых рейтингах самых опасных городов и стран.

Рейтинг опасности и криминальности городов РФ в 2026
Фото: ChatGPT: Рейтинг опасности и криминальности городов РФ в 2026 by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Рейтинг опасности и криминальности городов РФ в 2026

Разве что по ошибке. Так, Huffington Post в 2014 году включил в список "самых опасных районов мира" московский спальный район Гольяново. Или из-за сложившейся репутации, например, в рейтинг криминальности от Travel SOS попали легендарные Левбердон, питерские "Кричи-не-кричи" и ялтинский Стройгородок.

По данным международной базы Numbeo, на февраль 2026 года Россия "заслужила" Crime Index 38,17 и Safety Index 61,83. Это по мировым стандартам — "зона низкого риска". Для сравнения — у США индекс около 49, у Великобритании — 48, у Италии — порядка 47, у Франции — аж 56.

Официального общенационального рейтинга криминальности городов в России не существует, поэтому используется композитная модель InsuranceSafetyIndex (ISI). Она объединяет МВД за 2025 год, данные Numbeo Crime Index 2026 по городам, соцопросы, публикации в соцсетях и СМИ.

По результатам такого расчёта создан рейтинг "криминальности" — по убыванию числа происшествий (бытовуха, криминал, уличная преступность и т. д.):

  1. Новосибирск,
  2. Екатеринбург,
  3. Челябинск,
  4. Москва и Санкт-Петербург,
  5. Красноярск,
  6. Кемерово,
  7. Иркутск,
  8. Омск,
  9. Пермь,
  10. Волгоград,
  11. Барнаул,
  12. Новокузнецк,
  13. Тольятти,
  14. Астрахань,
  15. Ростов-на-Дону.

Аналогичный подход был применён к приморским курортным городам России — были посчитаны "индексы спокойствия" (число происшествий с туристами) по убыванию.

  • Светлогорск,
  • Зеленоградск,
  • Евпатория,
  • Судак,
  • Феодосия,
  • Алушта.

Чуть более "шумно и пьяно" в Ялте, Геленджике, Туапсе и Калининграде. Более высокий уровень сезонного и мелкого криминала — в Анапе, Ейске, Сочи, Новороссийске и Таганроге.

Для сравнения, в мировой топ-10 городов с самым высоким уровнем криминального риска в 2025–2026 годах входят:

  • Каракас,
  • Порт-Морсби,
  • Дурбан,
  • Йоханнесбург,
  • Сан-Педро-Сула,
  • Лагос,
  • Сальвадор,
  • Карачи,
  • Мехико,
  • Каир.

На этом фоне Россия остаётся вне глобальных антирейтингов, хотя в "лихие 90-е" в них побывала даже Москва, не говоря о Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Челябинске и т. д

Уточнения

Преступность в России — это система совершавшихся и совершающихся на территории России преступлений, характеризующаяся показателями уровня (количества совершаемых преступлений), их структуры и динамики.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

