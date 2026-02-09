Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI

Несмотря на стереотипы про "страшную русскую мафию", Россия практически не присутствует в мировых рейтингах самых опасных городов и стран.
Разве что по ошибке. Так, Huffington Post в 2014 году включил в список "самых опасных районов мира" московский спальный район Гольяново. Или из-за сложившейся репутации, например, в рейтинг криминальности от Travel SOS попали легендарные Левбердон, питерские "Кричи-не-кричи" и ялтинский Стройгородок.
По данным международной базы Numbeo, на февраль 2026 года Россия "заслужила" Crime Index 38,17 и Safety Index 61,83. Это по мировым стандартам — "зона низкого риска". Для сравнения — у США индекс около 49, у Великобритании — 48, у Италии — порядка 47, у Франции — аж 56.
Официального общенационального рейтинга криминальности городов в России не существует, поэтому используется композитная модель InsuranceSafetyIndex (ISI). Она объединяет МВД за 2025 год, данные Numbeo Crime Index 2026 по городам, соцопросы, публикации в соцсетях и СМИ.
По результатам такого расчёта создан рейтинг "криминальности" — по убыванию числа происшествий (бытовуха, криминал, уличная преступность и т. д.):
Аналогичный подход был применён к приморским курортным городам России — были посчитаны "индексы спокойствия" (число происшествий с туристами) по убыванию.
Чуть более "шумно и пьяно" в Ялте, Геленджике, Туапсе и Калининграде. Более высокий уровень сезонного и мелкого криминала — в Анапе, Ейске, Сочи, Новороссийске и Таганроге.
Для сравнения, в мировой топ-10 городов с самым высоким уровнем криминального риска в 2025–2026 годах входят:
На этом фоне Россия остаётся вне глобальных антирейтингов, хотя в "лихие 90-е" в них побывала даже Москва, не говоря о Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Челябинске и т. д
Уточнения
Преступность в России — это система совершавшихся и совершающихся на территории России преступлений, характеризующаяся показателями уровня (количества совершаемых преступлений), их структуры и динамики.
