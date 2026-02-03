Непростая правда о подростковой агрессии: что на самом деле стоит за жестокостью в школах

Подростковая агрессия сегодня выходит из-под контроля из-за невротизации общества, цифровой зависимости и нехватки внимания со стороны взрослых. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" (г. Москва) Людмила Полянова.

Ранее telegram-канал "112" сообщил, что в Уфе девятиклассник напал на учеников и педагогов в школе. По данным источника, в результате инцидента пострадал один человек, подозреваемый задержан.

По словам Поляновой, трагические случаи с участием подростков — следствие не только личных проблем ребенка, но и системных ошибок взрослых. Эксперт подчеркнула, что агрессивное поведение в этом возрасте нередко связано с гормональными изменениями и внутренним кризисом, а без сопровождения взрослых подросток оказывается в изоляции со своими эмоциями.

"Подростковый возраст сам по себе связан с ростом агрессии и протестных реакций — так устроено природой. Меняется гормональный фон, усиливается внутреннее напряжение, а психика не успевает адаптироваться. Без поддержки родителей и педагогов ребенок не справляется с этим состоянием. Важно, чтобы рядом были взрослые, которые понимают возрастную психологию и умеют помочь подростку пройти через этот сложный период", — пояснила психолог.

Полянова отметила, что современное поколение растет в условиях постоянного перевозбуждения. Главную роль в этом играют гаджеты и бесконтрольный поток информации, что приводит к эмоциональной нестабильности и снижению способности контролировать свои реакции. По словам специалиста, общество в целом стало более тревожным и невротизированным, а подростки особенно остро отражают эти процессы.

"Сегодня дети постоянно находятся в состоянии перевозбуждения. В первую очередь это связано с гаджетами и избытком визуальной информации, которую психика подростка не успевает перерабатывать. При этом интеллектуальное и эмоциональное развитие тормозится, а импульсивность усиливается. Ребенок перестает чувствовать границы, не умеет сдерживать эмоции и реагирует агрессивно даже на мелкие раздражители", — подчеркнула специалист.

Она добавила, что вспышки насилия со стороны подростков нельзя рассматривать как осознанные или целенаправленные действия. По словам Поляновой, в большинстве случаев агрессия направляется туда, куда подростку проще всего ее выплеснуть — и нередко "под рукой" оказывается школа.

"Ответственность за подобное поведение лежит прежде всего на взрослых — родителях, педагогах и обществе, которые не создали условий для эмоциональной стабильности ребенка. Государству необходима система ранней профилактики и сопровождения семей, а родителям — зрелое, внимательное отношение к своим детям. Нужна продуманная, долгосрочная работа с детьми, начиная с детских садов, чтобы выявлять и корректировать нарушения поведения на ранних этапах. Такой опыт уже есть в разных странах, и он показывает, что системная профилактика действительно снижает уровень подростковой агрессии", — заключила психолог.