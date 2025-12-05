Роза Хутор принял городские учения оперативных служб РСЧС

Оперативные службы Сочи и профессиональное аварийно-спасательное формирование курорта отработали совместные действия по ликвидации последствий техногенной аварии и эвакуации людей с канатных дорог.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Учения эвакуационно-спасательных служб на курорте Роза Хутор

На канатной дороге "Беседа" и территории горного курорта "Роза Хутор" состоялись городские учения РСЧС. В них приняли участие четыре профессиональные спасательные службы — Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, "Кубань-Спас", "Служба спасения города Сочи" и аварийно-спасательное формирование курорта (ПАСФ) "Роза Хутор". Кроме того, были задействованы городские коммунальные службы, пожарная охрана, служба скорой медицинской помощи, подразделения Росгвардии и полиции. За работой спасательных и оперативных служб наблюдал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Согласно легенде, в результате землетрясения произошла техногенная авария: на трансформаторной подстанции возникло возгорание, отключилось электричество, остановилась кресельная канатная дорога с оставшимися на высоте людьми. Спасатели отрабатывали алгоритм действий в условиях ЧС, включая ликвидацию последствий и эвакуацию "застрявших" пассажиров с высоты 10-12 метров. В роли статистов выступили сотрудники ПАСФ "Роза Хутор" и "Кубань-Спас".

Учения стартовали со смотра сил и средств оперативных служб РСЧС, после чего спасатели и профильные службы перешли к практической части.

"Для аварийно-спасательного формирования курорта "Роза Хутор" эвакуация с канатной дороги — чётко отработанная процедура, — поясняет руководитель службы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности курорта "Роза Хутор" Олег Коновалов. — Профессиональные действия по спасению людей в горных условиях, в том числе, с канатных дорог, они отрабатывают на регулярных тренировках. При возникновении экстренной ситуации на канатной дороге алгоритм следующий: наши спасатели поднимаются на верхнюю опору, с альпинистским оборудованием перемещаются по канату к кабинке или креслу. Закрепляют пострадавшего, аккуратно спускают вниз и транспортируют к машине скорой медицинской помощи".

67 спасателей профессионального аварийно-спасательного формирования ежедневно обеспечивают безопасность гостей на 105 километрах горнолыжных трасс курорта "Роза Хутор". ПАСФ создано более десяти лет назад, входит в службу эксплуатации курорта. Все сотрудники имеют официальный статус "спасатель". Каждый проходит обучение и аттестацию в учебных центрах МЧС России, затем в комиссиях МЧС России каждые три года подтверждает высокую квалификацию.

Подразделение работает в две смены, в каждой — 21 спасатель. Все досконально знают топографию курорта. ПАСФ оснащён автомобилем повышенной проходимости, снегоходами, квадроциклами, багги, санями-прицепами для транспортировки пострадавших и горноспасательными носилками акья.

"Многие внештатные ситуации мы купируем своими силами, однако ценность таких совместных учений в том, что они помогают налаживать взаимодействие на общегородском уровне, — комментирует Константин Тябин, начальник профессионального аварийно-спасательного формирования "Роза Хутор". — Все наши сотрудники имеют огромный опыт работы в горах. Естественно, умеют оказывать первую помощь, владеют навыками промышленного альпинизма. Тренировки по отработке, в том числе, таких ситуаций на канатных дорогах аварийно-спасательная служба курорта проводит круглый год. Курорт всесезонный, канатные дороги работают и летом. То есть такая ситуация возможна в любой период".

Учения РСЧС на курорте прошли в штатном режиме, подтвердив готовность всех служб оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.