Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грецкие орехи повышают концентрацию и память — диетологи
Гузеева развелась с мужем из-за жёсткого характера — продюсер Дворцов
Казеин обеспечивает длительное насыщение вечером по данным специалистов по питания
Плотный тональный крем усиливает морщины — блогер Наталья Кононова
Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира
Бутовый камень десятилетиями держит каркасные постройки — инженер-строитель
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа
40 000 финских компаний ищут новых владельцев — Yle

Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику

3:53
Происшествия

Приговор в четыре года условно, вынесенный Андрею Карпову по делу о взятке, стал для его племянника, журналиста Дениса Аллаярова, одновременно знаком надежды и предупреждением.

Наручники и молоток
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наручники и молоток

Пока одни комментаторы увидели в мягком решении сигнал к скорому освобождению, другие усмотрели в сделке со следствием намек на грядущие проблемы для обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает издание "URA.RU".

Реакция на судебное решение

Реакция на приговор Андрею Карпову развернулась в соцсетях и СМИ как поле битвы мнений. Одни авторы отметили, что условный срок — это удача для журналиста Аллаярова, ведь он подчеркивает слабость улик против него. Другие, напротив, интерпретировали сделку Карпова как предвестие сурового наказания для племянника, где оговор станет ключевым аргументом обвинения.

В редакции URA.RU такой пессимизм отвергли как преждевременный. Суд по делу Аллаярова продолжается, и признание вины одной стороной не тянет за собой автоматического вердикта для другой. Это решение, по мнению коллег, лишь укрепляет позицию защиты, показывая, насколько хрупки показания Карпова.

Обсуждения подчеркивают контраст: мягкий приговор дяде контрастирует с давлением на журналиста, чья вина якобы доказана только словами родственника. Такие дебаты рискуют повлиять на ход процесса, но редакция настаивает на объективности.

Детали обвинений и сделки

Андрей Карпов предстал перед судом по двум статьям — превышение полномочий и получение взятки, — где максимум грозил 14 годами лишения свободы. Сделка со следствием позволила ему представить переводы денег родственникам как взятки, отводя подозрения от других транзакций. Это обеспечило условный срок, но, по мнению адвокатов Аллаярова, Карпов оговорил и себя, и племянника ради смягчения.

На суде 21 ноября Карпов лично дал показания против Дениса, признавшись в желании избежать худшего. Однако его слова полны пробелов: более 40 раз он отвечал "не знаю" или "не помню" на вопросы о деталях. Например, он не объяснил, когда именно якобы договорился с племянником о "сотрудничестве", а в допросе от 17 июля появились выписки от 21 июля.

Документы, переданные Карповым Аллаярову, шли в формате Word с личной почты, без грифов секретности. Карпов сам подтвердил: их мог составить кто угодно и когда угодно. Нет никаких улик против журналиста, кроме этих слов, мотивированных страхом перед тюрьмой.

Позиция редакции и надежды на справедливость

Денис Аллаяров не скрывает, что получал информацию от дяди, но отрицает платежи за нее. Главный редактор URA.RU Диана Козлова подчеркнула: журналисты агентства никогда не покупали данные. Это правило стало краеугольным камнем защиты, подчеркивая этику работы издания.

Редакция видит в приговоре Карпову подтверждение слабости обвинения. Показания дяди не выдерживают проверки, а практика сделок со следствием часто узаконивает оговоры, но не всегда приводит к осуждению второй стороны. Коллеги Аллаярова рассчитывают на беспристрастный вердикт, где факты перевесят слова.

Давление прогнозов на суд может сыграть роль, но URA.RU верит в объективность. Дело Аллаярова продолжается, и его исход определит, насколько слова родственника устоят перед проверкой. Журналист остается на свободе, а редакция поддерживает его линию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Гузеева развелась с мужем из-за жёсткого характера — продюсер Дворцов
Казеин обеспечивает длительное насыщение вечером по данным специалистов по питания
Плотный тональный крем усиливает морщины — блогер Наталья Кононова
Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира
Бутовый камень десятилетиями держит каркасные постройки — инженер-строитель
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику
Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа
40 000 финских компаний ищут новых владельцев — Yle
Уровень запаха собаки напрямую связан с гигиеной и питанием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.