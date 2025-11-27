Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику

Приговор в четыре года условно, вынесенный Андрею Карпову по делу о взятке, стал для его племянника, журналиста Дениса Аллаярова, одновременно знаком надежды и предупреждением.

Пока одни комментаторы увидели в мягком решении сигнал к скорому освобождению, другие усмотрели в сделке со следствием намек на грядущие проблемы для обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает издание "URA.RU".

Реакция на судебное решение

Реакция на приговор Андрею Карпову развернулась в соцсетях и СМИ как поле битвы мнений. Одни авторы отметили, что условный срок — это удача для журналиста Аллаярова, ведь он подчеркивает слабость улик против него. Другие, напротив, интерпретировали сделку Карпова как предвестие сурового наказания для племянника, где оговор станет ключевым аргументом обвинения.

В редакции URA.RU такой пессимизм отвергли как преждевременный. Суд по делу Аллаярова продолжается, и признание вины одной стороной не тянет за собой автоматического вердикта для другой. Это решение, по мнению коллег, лишь укрепляет позицию защиты, показывая, насколько хрупки показания Карпова.

Обсуждения подчеркивают контраст: мягкий приговор дяде контрастирует с давлением на журналиста, чья вина якобы доказана только словами родственника. Такие дебаты рискуют повлиять на ход процесса, но редакция настаивает на объективности.

Детали обвинений и сделки

Андрей Карпов предстал перед судом по двум статьям — превышение полномочий и получение взятки, — где максимум грозил 14 годами лишения свободы. Сделка со следствием позволила ему представить переводы денег родственникам как взятки, отводя подозрения от других транзакций. Это обеспечило условный срок, но, по мнению адвокатов Аллаярова, Карпов оговорил и себя, и племянника ради смягчения.

На суде 21 ноября Карпов лично дал показания против Дениса, признавшись в желании избежать худшего. Однако его слова полны пробелов: более 40 раз он отвечал "не знаю" или "не помню" на вопросы о деталях. Например, он не объяснил, когда именно якобы договорился с племянником о "сотрудничестве", а в допросе от 17 июля появились выписки от 21 июля.

Документы, переданные Карповым Аллаярову, шли в формате Word с личной почты, без грифов секретности. Карпов сам подтвердил: их мог составить кто угодно и когда угодно. Нет никаких улик против журналиста, кроме этих слов, мотивированных страхом перед тюрьмой.

Позиция редакции и надежды на справедливость

Денис Аллаяров не скрывает, что получал информацию от дяди, но отрицает платежи за нее. Главный редактор URA.RU Диана Козлова подчеркнула: журналисты агентства никогда не покупали данные. Это правило стало краеугольным камнем защиты, подчеркивая этику работы издания.

Редакция видит в приговоре Карпову подтверждение слабости обвинения. Показания дяди не выдерживают проверки, а практика сделок со следствием часто узаконивает оговоры, но не всегда приводит к осуждению второй стороны. Коллеги Аллаярова рассчитывают на беспристрастный вердикт, где факты перевесят слова.

Давление прогнозов на суд может сыграть роль, но URA.RU верит в объективность. Дело Аллаярова продолжается, и его исход определит, насколько слова родственника устоят перед проверкой. Журналист остается на свободе, а редакция поддерживает его линию.