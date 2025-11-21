Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Следы ведут в никуда: почему показания против журналиста полны странностей

Дядя редактора URA.RU не предоставил убедительных доказательств в суде
2:34
Происшествия

Редактор известного информационного агентства Екатеринбурга Денис Аллаяров стал объектом преследования из-за получения им сведений о преступной активности в Свердловской области.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Андрей Карпов, бывший сотрудник полиции и родной дядя Дениса Аллаярова, редактора URA.RU, впервые предстал перед судом 21 ноября для дачи показаний.

Именно на основании его заявлений журналист уже полгода содержится под стражей. Карпов, уволенный из полиции по дискредитирующим обстоятельствам, дал противоречивую информацию против своего племянника и не смог предоставить факты о передаче взятки, якобы осуществлённой Аллаяровым. Агентство отмечает странные несовпадения в его словах и банковские выписки с датами из "будущего".

Провалы в памяти и нестыковки

На протяжении судебного заседания Карпов постоянно отвечал "не помню" или "не знаю". Он демонстрировал амнезию в отношении собственных показаний, данных всего три месяца назад, и затруднялся с конкретными ответами. Парадоксально, но события годичной давности он помнил отчётливо. Судье понадобилось зачитывать предыдущие показания Карпова, чтобы помочь ему восстановить ход событий. Практически сразу же были обнаружены многочисленные несоответствия. На вопрос о наличии заболеваний, вызывающих потерю памяти, Карпов ответил отрицательно.

Задержание и следствие

Аллаяров Денис был взят под стражу 5 июня и содержится в следственном изоляторе, в то время как Карпов находится под домашним арестом. Он проходит по двум уголовным делам и, по мнению Дениса, даёт ложные показания против него, чтобы избежать серьезного наказания.

"Ты сам всё прекрасно знаешь, Денис", — сказал Карпов в ответ на вопрос племянника о противоречиях в его словах.

На вопрос представителей прессы о том, насколько ему пообещали сократить срок за свидетельства против племянника, Карпов не дал ответа.

Отношения и обвинения

Денис не отрицает, что получал информацию о преступной деятельности в регионе от своего дяди, однако категорически отрицает факт оплаты за неё.

"Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником", — неоднократно указывал он.

Главный редактор агентства Диана Козлова также подтвердила, что сотрудники никогда не покупали информацию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
