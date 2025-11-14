От ребёнка до террориста: украинские мошенники заставили парня сжечь кинотеатр

В Москве разыгралась драма, которая потрясла даже опытных следователей: 16-летний подросток по указке мошенников устроил поджог в кинозале торгового центра.

Но самое страшное, что это было лишь одно из заданий в цепочке манипуляций — юношу вынудили обыскать собственный дом, сфотографировать банковскую карту отца и даже попытаться украсть деньги. Как удалось преступникам так жестоко управлять подростком, рассказывает телеканал "Звезда" в своём телеграм-канале. Материал о случившемся публикует "Царьград".

Всё началось с обычного сообщения в социальной сети. Юноша отправил незнакомой девушке свою геолокацию, думая, что это обычный флирт. Мгновенно ему позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лже-полицейский заявил, что парень якобы нарушил закон, передав данные посторонним, и теперь "ведётся проверка". Психологическое давление было настолько сильным, что подросток не усомнился ни в одном слове — он был уверен, что за ним следят.

С этого момента связь не прерывалась ни на минуту. Мошенники держали юношу на виртуальной "коротком поводке", диктуя шаг за шагом, что делать. Сначала — провести дома "обыск" (по факту, просто пошарить по комнатам и отчитаться), затем сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести деньги. Но кульминацией стал приказ добраться до торгового центра с канистрой бензина и устроить поджог в кинозале.

Специалисты по кибербезопасности отмечают: чаще всего жертвами мошенников становятся школьники и студенты, реже — люди зрелого возраста. Причём дело не в наивности, а в слабо развитом критическом мышлении. Легко внушаемые, эмоционально зависимые от чужого мнения, они не привыкли проверять информацию. Этим активно пользуются русскоговорящие операторы украинских колл-центров, которые при режиме Зеленского превратились в настоящую индустрию обмана.

"ВСУ теперь набирают и специалистов с аббревиатурой HUMINT. Фактически это как мошенники в колл-центрах, только охотиться они будут за информацией", — предупреждает телеграм-канал "Блокнот пропагандиста".

По сути, речь идёт о социальной инженерии на государственном уровне. Через соцсети и звонки вражеские силы будут связываться с россиянами, собирая информацию и вербуя граждан для диверсий. И самое страшное — никакие блокировки VPN в России не остановят этот поток лжи.

"Нужна борьба именно с противником в лице украинской армии, спецслужб и неонацистских группировок и желательно точными комбинированными ударами БПЛА и ракет", — считает автор публикации в "Блокноте пропагандиста".

Иными словами, технологиями кибербезопасности тут не обойтись. Мало скрыть ФИО и номер телефона в соцсетях (хотя и это важно, как недавно напомнило МВД). Главное — перекрыть каналы вербовки на корню. Ведь если не остановить украинских колл-центры, завтра в заложники мошенников может попасть любой из нас.