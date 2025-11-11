Газовый баллон против плова: обычное блюдо едва не стало последним в жизни пятерых человек

4:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Набережных Челнах группа людей едва не погибла, готовя плов на газовой плите в гараже: утечка из баллона привела к взрыву, травмировав пятерых.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Газовая конофрка

Инцидент произошел в гаражно-строительном кооперативе, где еда должна была стать простым ужином, а обернулась бедой. Об этом сообщает издание Inkazan.

Вечером 9 ноября в гараже №10 на Казанском проспекте в ГСК "Гудок" группа лиц подключила газовый баллон к плите для приготовления пищи. Утечка газа накопилась незаметно, и вскоре раздался взрыв без последующего пожара. Разрушений конструкций гаража удалось избежать, но сила удара оказалась достаточной, чтобы нанести вред людям.

По данным пресс-службы МЧС по Татарстану, все присутствующие находились в помещении во время готовки. Баллон, видимо, имел дефект, что привело к быстрому распространению газа. Такие инциденты часто связаны с самодельными подключениями, где контроль за безопасностью минимален.

Telegram-канал SHOT уточнил, что плов как раз доходил на плите, когда газ воспламенился. Это подчеркивает, как бытовые действия в неприспособленных местах оборачиваются риском. В гаражах, предназначенных для хранения, а не для готовки, вентиляция и оборудование редко соответствуют нормам.

Пятеро человек самостоятельно обратились в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах сразу после взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии из-за травмы головы, полученной при ударе. Четверо других госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, что требует длительного лечения.

Все пострадавшие — граждане иностранного государства, как отметили в Следственном комитете по Татарстану. Их пребывание в гараже, вероятно, связано с работой на шиномонтаже, расположенном в комплексе. Травмы головы и ожоги указывают на близость к эпицентру, где давление газа создало ударную волну.

Медики продолжают оказывать помощь, фокусируясь на стабилизации состояния тяжелобольного. Такие случаи показывают уязвимость мигрантов в неформальных условиях труда. Быстрое обращение в больницу сыграло ключевую роль в спасении жизней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование сосредоточится на подключении баллона и соблюдении норм в гараже. Арендатор помещения, вероятно, окажется в центре внимания, так как использовал его не по назначению.

Прокуратура Набережных Челнов инициировала проверку на предмет нарушения трудового законодательства и пожарной безопасности. Надзорное ведомство намерено оценить действия предпринимателя, арендовавшего гараж. При этом прокуратура выразила намерение обжаловать решение о возбуждении дела, считая его преждевременным.

Гаражный кооператив "Надежда", включающий "Гудок", находится в Комсомольском районе. На его территории работает шиномонтаж, что могло способствовать использованию газа. Проверка выявит системные проблемы в подобных комплексах, где быт смешивается с коммерцией.

В Татарстане взрывы газа стали реже, но все равно напоминают о рисках. В апреле 2025 года инцидент произошел в квартире на улице Молодежной: хозяин уснул с горящей сигаретой, не выключив плиту. Аналогичный случай случился в апреле 2024 года в Нурлате, где мужчина погиб от взрыва.

В мае 2024 года в Усадах после утечки пострадали двое, получив ожоги и травмы. Эти случаи часто связаны с неисправным оборудованием в жилых помещениях. Отравления угарным газом происходят чаще, особенно зимой, когда вентиляция страдает от холода.

В феврале 2025 года в Казани на улице Гарифьянова четверо студентов погибли от угарного газа в доме. Эксперты рекомендуют устанавливать датчики для автоматического перекрытия газа при утечке. Для предотвращения отравлений советуют проверять оборудование, камины и обеспечивать вентиляцию, особенно в холодный сезон.