Доставка из ниоткуда: мошенники в Telegram продали россиянину ИИ-фейк Honda

Происшествия

Житель России лишился 3,3 миллиона рублей, поверив в выгодную сделку по покупке Honda CR-V через Telegram, где мошенники маскировались под европейских поставщиков.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек катает игрушечную машину по столу

Фотографии "доставки" авто оказались фейком на базе искусственного интеллекта, с грубыми ошибками в деталях. Об этом сообщает издание argumenti.ru.

Мужчина наткнулся на объявление о продаже Honda CR-V с доставкой из Европы в одном из каналов Telegram. Продавцы представились менеджерами компании "ФОР" и быстро перешли к делу, требуя переводы на таможенные пошлины, выкуп машины и утилизационный сбор. Такие схемы не новы: по данным Роскомнадзора, в 2023 году заблокировали тысячи каналов с фейковыми автообъявлениями, где жертвы теряют от сотен тысяч до миллионов.

Переводы шли поэтапно, чтобы создать иллюзию прогресса. Покупатель видел "доказательства" в виде фото, но не сразу заметил подвох. В регионах вроде Москвы и Подмосковья подобные случаи фиксируют ежемесячно, где Telegram становится основным инструментом для анонимных афер.

Сопоставляя с прошлыми инцидентами, можно отметить, что мошенники часто используют европейские бренды вроде Honda, обещая скидки до 30%. Это эксплуатирует спрос на подержанные кроссоверы, где реальные цены на CR-V стартуют от 2 миллионов рублей.

Мошенники присылали изображения якобы движущегося автомобиля, сгенерированные искусственным интеллектом. На снимках белорусские номера имели несуществующие комбинации букв и цифр, а также неточные шрифты и узоры. Такие артефакты — типичная слабость ИИ-генераторов вроде Midjourney, где алгоритмы путают локальные стандарты.

Жертва не заподозрила неладное, пока не потребовали доплату за "акцизный сбор". Это классический приём эскалации, когда схема переходит от доверия к жадности. В отчётах МВД за прошлый год указано, что ИИ-фото используются в 40% онлайн-мошенничеств с товарами.

Сравнивая с другими случаями, ошибки в номерах — красный флаг: реальные белорусские знаки следуют строгим правилам, без вымышленных символов. Покупатель мог бы проверить через сервисы вроде Avito или официальных дилеров, но давление сделки сыграло роль.

Подозрения привели к самостоятельной верификации: выяснилось, что Honda CR-V никогда не пересекала границу и не была в пути. Компания "ФОР" оказалась вымышленной, без следов в реестрах. Такие проверки — ключ к спасению, но часто люди ждут финального шага.

Убытки в 3,3 миллиона рублей стали типичным итогом: деньги ушли на карты, которые быстро блокируются, но вернуть их сложно. По статистике ЦБ, в 2023 году от кибермошенничеств пострадали свыше 1 миллиона россиян, с фокусом на авто- и недвижимостные схемы.

Ситуация подчёркивает риски Telegram как платформы: анонимность каналов затрудняет преследование. Жертва теперь может обратиться в полицию, но шансы на возврат минимальны без оперативных действий.