Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные рубли: вот почему реальные доходы главного депутата Искитима скрывают от людей
У галапагосских томатов обнаружили эволюционную память
Сотрудничество с ЕС не актуально для России — Росрыболовство
На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили морские ракушки
Эксперты предупреждают: ретинол опасен для молодой кожи
Когда спорт перестаёт быть наказанием: путь к движению без боли и вины
Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова
От купания до колыбельной: как превратить вечер в волшебство и вернуть семье покой
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты

прокуратура вступила в борьбу за права пассажиров

Транспортный коллапс в Сибири: прокуратура вступила в борьбу за права пассажиров
Происшествия

В сибирском небе над Кузбассом разыгралась погодная драма: внезапный снегопад и метель парализовали аэропорт Кемерово, заставив десятки самолётов кружить в ожидании или срочно садиться в соседних городах.

Крыло самолета
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крыло самолета

Это не просто задержки — настоящий транспортный хаос, где пассажиры часами ждут в терминале, а рейсы авиакомпаний уходят в Новосибирск и Красноярск. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном сообщении. Материал об этом публикует ресурс Сiбдепо.

Метель обрушилась на Кемерово внезапно, превратив взлётно-посадочную полосу в ледяную ловушку. Рейсы "Сибири", "Северного Ветра" и "Ред Вингс" встали: десятки самолётов задержали на земле, а два пассажирских борта экстренно перенаправили в Красноярск и Новосибирск. Такая ситуация повторяется в Сибири ежегодно, когда зимние фронты с Урала накрывают регион, но в этот раз масштаб вышел за рамки обычного.

Пассажиры оказались в ловушке: семьи с детьми, бизнесмены с срочными встречами — все они провели часы в аэропорту без чётких объяснений. Авиакомпании ссылались на форс-мажор, но без альтернативного транспорта хаос только нарастал. В прошлом году похожий сбой в Иркутске оставил тысячи людей без рейсов на сутки, что привело к волне жалоб в Росавиацию.

Сибирская погода не прощает промедлений: снегопады здесь — норма с ноября по апрель, и аэропорты вроде кемеровского усиливают антиобледенительные меры. Но даже с ними внезапные порывы ветра до 20 метров в секунду сбивают графики. Этот инцидент подчёркивает уязвимость региональных хабов перед природой.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура среагировала мгновенно, запустив проверки в трёх аэропортах. Надзорные органы фокусируются на соблюдении прав задержанных пассажиров, включая предоставление еды, воды и гостиниц. Это стандартная практика для таких сбоев, где закон требует компенсаций от перевозчиков.

"Кемеровской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — отмечается в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуроры предоставили горячую линию для жалоб, чтобы оперативно фиксировать нарушения. В аналогичных случаях, как задержки в Новосибирске зимой 2023 года, прокуратура добилась выплат компенсаций на миллионы рублей. Здесь акцент на том, чтобы авиакомпании не ушли от ответственности под предлогом погоды.

Задержки рейсов в Кемерово растянулись на часы, а перенаправленные самолёты добавили путаницы с багажом. Пассажиры имеют право на услуги по Воздушному кодексу: горячее питание после четырёх часов ожидания, отель после восьми. Но на практике не все получают их timely, что приводит к конфликтам в терминале.

В прошлом подобные коллапсы в сибирских аэропортах заканчивались штрафами для перевозчиков до 500 тысяч рублей за рейс. Прокуратура теперь проверит, были ли уведомления timely и компенсации рассчитаны верно. Это поможет восстановить доверие к региональной авиации.

Ситуация в Кузбассе отражает общую проблему: в России ежегодно фиксируют тысячи задержек из-за погоды, и прокуратура становится ключевым инструментом защиты. Пассажиры ждут не только рейсов, но и справедливости в компенсациях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Садоводство, цветоводство
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт
Эксперты назвали самые опасные ретро-автомобили
Пропуск прививок у щенков и котят ведёт к риску тяжёлых инфекций — ветеринары
Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух
Топ-десять сортов чёрных помидоров для вашего сада
Жизнь без фильтров: что скрывает юность Николая Василенко в архивных снимках
Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники
Эксперты назвали безопасные способы буксировки авто с АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.