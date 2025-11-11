прокуратура вступила в борьбу за права пассажиров

Транспортный коллапс в Сибири: прокуратура вступила в борьбу за права пассажиров

В сибирском небе над Кузбассом разыгралась погодная драма: внезапный снегопад и метель парализовали аэропорт Кемерово, заставив десятки самолётов кружить в ожидании или срочно садиться в соседних городах.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крыло самолета

Это не просто задержки — настоящий транспортный хаос, где пассажиры часами ждут в терминале, а рейсы авиакомпаний уходят в Новосибирск и Красноярск. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном сообщении. Материал об этом публикует ресурс Сiбдепо.

Метель обрушилась на Кемерово внезапно, превратив взлётно-посадочную полосу в ледяную ловушку. Рейсы "Сибири", "Северного Ветра" и "Ред Вингс" встали: десятки самолётов задержали на земле, а два пассажирских борта экстренно перенаправили в Красноярск и Новосибирск. Такая ситуация повторяется в Сибири ежегодно, когда зимние фронты с Урала накрывают регион, но в этот раз масштаб вышел за рамки обычного.

Пассажиры оказались в ловушке: семьи с детьми, бизнесмены с срочными встречами — все они провели часы в аэропорту без чётких объяснений. Авиакомпании ссылались на форс-мажор, но без альтернативного транспорта хаос только нарастал. В прошлом году похожий сбой в Иркутске оставил тысячи людей без рейсов на сутки, что привело к волне жалоб в Росавиацию.

Сибирская погода не прощает промедлений: снегопады здесь — норма с ноября по апрель, и аэропорты вроде кемеровского усиливают антиобледенительные меры. Но даже с ними внезапные порывы ветра до 20 метров в секунду сбивают графики. Этот инцидент подчёркивает уязвимость региональных хабов перед природой.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура среагировала мгновенно, запустив проверки в трёх аэропортах. Надзорные органы фокусируются на соблюдении прав задержанных пассажиров, включая предоставление еды, воды и гостиниц. Это стандартная практика для таких сбоев, где закон требует компенсаций от перевозчиков.

"Кемеровской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — отмечается в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуроры предоставили горячую линию для жалоб, чтобы оперативно фиксировать нарушения. В аналогичных случаях, как задержки в Новосибирске зимой 2023 года, прокуратура добилась выплат компенсаций на миллионы рублей. Здесь акцент на том, чтобы авиакомпании не ушли от ответственности под предлогом погоды.

Задержки рейсов в Кемерово растянулись на часы, а перенаправленные самолёты добавили путаницы с багажом. Пассажиры имеют право на услуги по Воздушному кодексу: горячее питание после четырёх часов ожидания, отель после восьми. Но на практике не все получают их timely, что приводит к конфликтам в терминале.

В прошлом подобные коллапсы в сибирских аэропортах заканчивались штрафами для перевозчиков до 500 тысяч рублей за рейс. Прокуратура теперь проверит, были ли уведомления timely и компенсации рассчитаны верно. Это поможет восстановить доверие к региональной авиации.

Ситуация в Кузбассе отражает общую проблему: в России ежегодно фиксируют тысячи задержек из-за погоды, и прокуратура становится ключевым инструментом защиты. Пассажиры ждут не только рейсов, но и справедливости в компенсациях.