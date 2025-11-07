Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну

В одном из частных домов подмосковного Чехова полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству амфетамина.

Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. По подозрению в организации нелегального производства задержаны двое жителей Москвы, которые, по предварительным данным, действовали с 2023 года.

По версии следствия, мужчины наладили изготовление психотропных веществ в деревне Бершово, где сняли дом и оборудовали его под лабораторию. Все реактивы и приспособления они, как полагают правоохранители, закупали в теневом сегменте интернета. Там же нашли подробные инструкции по синтезу амфетамина.

Сбыт наркотиков, предположительно, осуществлялся через закладки. Такой способ позволял минимизировать личные контакты с покупателями и дольше оставаться незамеченными. Следователи считают, что участники группы имели четкое распределение ролей и действовали по заранее продуманной схеме.

Во время обыска оперативники изъяли 22 свертка с порошкообразным веществом, канистры с химическими жидкостями, лабораторную посуду, весы и средства индивидуальной защиты. Экспертиза установила, что изъятый порошок является амфетамином. Общая масса запрещённого вещества составила около 11 килограммов.

Кроме того, в доме нашли оборудование для смешивания компонентов и приспособления для расфасовки готового продукта. По оценке специалистов, это указывает на промышленный масштаб деятельности, а не на случайное производство.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ — "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Оба подозреваемых арестованы по решению суда и помещены под стражу.

Расследование продолжается, следователи проверяют причастность задержанных к другим эпизодам. По данным источника в правоохранительных органах, сотрудники МВД намерены установить каналы поставки сырья и покупателей наркотиков.