Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы
Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР
Мини-тираны на мягких лапах: в чём секрет кошачьей любви без послушания и правил
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Депутатский голод: председатель новосибирских пенсионеров объявил войну однопартийцам
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья

Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну

Происшествия

В одном из частных домов подмосковного Чехова полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству амфетамина.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. По подозрению в организации нелегального производства задержаны двое жителей Москвы, которые, по предварительным данным, действовали с 2023 года.

По версии следствия, мужчины наладили изготовление психотропных веществ в деревне Бершово, где сняли дом и оборудовали его под лабораторию. Все реактивы и приспособления они, как полагают правоохранители, закупали в теневом сегменте интернета. Там же нашли подробные инструкции по синтезу амфетамина.

Сбыт наркотиков, предположительно, осуществлялся через закладки. Такой способ позволял минимизировать личные контакты с покупателями и дольше оставаться незамеченными. Следователи считают, что участники группы имели четкое распределение ролей и действовали по заранее продуманной схеме.

Во время обыска оперативники изъяли 22 свертка с порошкообразным веществом, канистры с химическими жидкостями, лабораторную посуду, весы и средства индивидуальной защиты. Экспертиза установила, что изъятый порошок является амфетамином. Общая масса запрещённого вещества составила около 11 килограммов.

Кроме того, в доме нашли оборудование для смешивания компонентов и приспособления для расфасовки готового продукта. По оценке специалистов, это указывает на промышленный масштаб деятельности, а не на случайное производство.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ — "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Оба подозреваемых арестованы по решению суда и помещены под стражу.

Расследование продолжается, следователи проверяют причастность задержанных к другим эпизодам. По данным источника в правоохранительных органах, сотрудники МВД намерены установить каналы поставки сырья и покупателей наркотиков.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Военные новости
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.