Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

3:29
Происшествия

Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.

тайга природа зима
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
тайга природа зима

Об этом сообщает издание aif.ru. Совпадение двух трагедий породило среди местных жителей разговоры о "Усольцевском треугольнике" — зоне, где исчезают люди, будто растворяясь в лесу и воде.

18 октября Станислав отправился на реку Ману, чтобы провести день за любимым делом. Он планировал сплавиться на резиновой лодке от станции Кой до Лукашей и вернуться на следующий день. Родные уговаривали его остаться, предчувствуя беду.

"Жена не хотела его пускать. Но мужик если хочет на рыбалку, его же не остановить", — рассказала знакомая семьи изданию. Мужчина настоял на своём и исчез. Поиски начались уже через сутки, почти одновременно с масштабной операцией по розыску Усольцевых.

Спасатели обследовали десятки километров акватории и береговой линии, применяли эхолот, сканировали дно. Поначалу надежду давала найденная пустая лодка, но следов рыбака рядом не было. Только 1 ноября тело мужчины заметил местный житель и сообщил в полицию. "Нашёл его местный рыбак. Сообщил в полицию", — подтвердил знакомый семьи Вадим. Спасатели извлекли тело и передали его следователям.

Гибель Станислава совпала с другим громким исчезновением, и жители невольно ищут между ними связь. Однако, по мнению очевидцев, трагедия объяснима естественными причинами. "Я думаю, здесь не было криминала. Это река, течение, холодная вода и много одежды на себе. Если из лодки выпал, пиши пропало", — сказал Вадим в беседе с корреспондентом. Его точку зрения разделяет егерь Сергей Усик, отмечая, что место исчезновения рыбака было известно, поэтому поиски завершились быстрее.

Такие объяснения звучат убедительно, но тревога не утихает. Район Маны давно имеет недобрую славу: за последние годы здесь исчезли несколько туристов и охотников, опытных и хорошо подготовленных. Для местных жителей череда трагедий превращается в легенду, где река будто берёт своё.

Несмотря на рациональные версии, слухи о "Усольцевском треугольнике" набирают силу. Люди вспоминают прежние исчезновения — от грибников до охотников. Так, шесть лет назад в этих местах пропал 67-летний Владимир Шатыгин.

Он ушёл в лес с друзьями и не вернулся, хотя был опытным туристом и ориентировался в тайге. "Зацепок как таковых не было. Вещей и следов не обнаружили", — рассказывал волонтёр Евгений, участвовавший в поисках.

Его искали два с половиной месяца, пока снег не закрыл все тропы. С тех пор о Шатыгине ничего не известно. Теперь на карте этого неспокойного края появилась новая трагическая отметка — смерть рыбака Станислава. И хотя следов мистики не найдено, каждое новое исчезновение только усиливает ощущение, что тайга здесь живёт по своим законам.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
