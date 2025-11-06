Мошенники охотятся за голосовыми в чатах: 20 секунд голоса — и у вас миллион долгов

Вы отправили очередное голосовое в публичный чат дома, города, водителей, таксистов, туристов — любой. Потому что так проще. Или рассказали голосом — смачно, с эмоциями — анекдот, который другие начали пересылать по чатам.
Поздравляем, теперь мошенники охотятся по открытым чата за голосовыми сообщениями ("войсами") не меньше, чем за фото паспорта или SMS от Госуслуг.
Об этом Pravda.Ru сообщили три независимых источника в правоохранительных органах, крупной службе безопасности и коллегии адвокатов.
Помните, нас предупреждали: не ведитесь, когда вам звонят и пытаются выманить простейшее "да" или (под видом опросов или скидок, записи к врачу, на сессию — любым путём) слова "подтверждаю", "согласен", "верно"? И пугали, что благодаря этим двум буквам "да" мошенники уже могут пройти банковскую биометрию, подтвердить смену пароля, отправку кода и т. д.
Так вот, 10-20 секунд голосового сообщения достаточно для загрузки в ИИ, чтобы создать копию голоса (а если сообщений несколько — она будет идеальной). Технологии клонирования выросли до такой степени, что ваш клон сможет плакать или говорить серьёзно, волноваться или гневаться.
Что происходит дальше — вы видите в новостях.
В самом "лёгком" случае у вас — под миллион долгов, которые вы не брали, коллекторы и кредитная история (которую смотрят СБ работодателей) чернее ночи. Впереди нервы, суды, проблемы.
Или же ваш клон пишет с левого, но похожего на ваш, аккаунта (фото или картинки, описание или его отсутствие в профиле), звонит или "голосит" коллегам, знакомым, подчинённым, родным (сейчас несложно вычислить круг общения).
Такой "клон" просит денег или помощи: "сломался телефон, надо оплатить ремонт", "чтобы войти в банк, нужен код из СМС, сейчас тебе придёт". Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто привык доверять голосу как доказательству личности.
Как жить дальше? Перестать выкладывать голосовые в публичные чаты. Куда можно "голосить", "войсить"? В семейные чаты. Или непосредственно собеседнику.
В 2025 году телефонные мошенники за один только первый квартал похитили у россиян около 80 млрд рублей — и схема с голосовыми из чатов становится одной из опаснейших.
Уточнения
Клонирование звука (англ. voice changing, voice cloning) — это технология, реализующая изменение голоса человека, производимая с помощью программно-аппаратных средств, в режиме как реального времени, так и в отложенном пакетном режиме. Технология позволяет моделировать персональные характеристики речи человека с достаточно полным совпадением с оригиналом, называемым «мишенью копирования».
Телефонное мошенничество — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя мессенджеры или телефонную связь, соцсети, и играя определённую роль (сотрудника банка, оператора сотовой связи или правоохранительных органов, медицинского или учебного администратора, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают конфиденциальную информацию для неправомерного доступа к банковским счетам или критически важным аккаунтам.
