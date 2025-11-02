Тайна тайги или афера века: Сергей Усольцев исчез с семьёй перед долгом государству

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Происшествия

Семья предпринимателя Сергея Усольцева, владельца производства лакокрасочных материалов, загадочно исчезла в сентябре, оставив за собой шлейф финансовых загадок.

Западная Сибирь
Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru
Западная Сибирь

Инцидент произошёл 28 сентября неподалёку от посёлка Кутурчин в Красноярском крае, где они отдыхали. С тех пор спасательные группы обшарили обширные лесные массивы, но никаких зацепок так и не нашли. Сейчас операцию ведут профессионалы, фокусируясь на узких участках, — волонтёры отстранены из-за рисков в зимней горной местности. Материал публикует "Царьград". 

Официальная позиция правоохранителей склоняется к версии трагического происшествия в дикой природе. Однако в сети и прессе набирает обороты альтернативная гипотеза: возможно, исчезновение подстроено, чтобы избежать ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Всё упирается в ближайший дедлайн — 14 ноября 2025 года, когда Усольцев обязан представить отчёт по распределению государственных субсидий на развитие своего предприятия "Поливест-Железногорск".

Завод, специализирующийся на порошковых покрытиях, стартовал в 2008-м в закрытом городе Железногорске. Изначально проект поддержали западные фонды: британские и американские доноры выделили солидные суммы в валюте, требуя лишь одного — чтобы половина штата состояла из бывших работников местной градообразующей химической фабрики, когда-то выпускавшей компоненты для оборонки. Усольцев курировал процесс распределения этих ресурсов, как отмечают источники в региональных СМИ.

С ухудшением отношений с Западом внешняя помощь иссякла, и бизнесмен публично сетовал на это в беседе с журналистами. На смену пришли отечественные программы: с 2021 по 2024 год "Поливест" получил несколько пакетов поддержки от федеральных структур и регионального фонда развития предпринимательства в Красноярске. Точные цифры не разглашаются, но локальные издания подчёркивают щедрость таких инициатив.

Чтобы выполнить обязательства по отчётности, предположительно, учредили компанию "Наносинтез" с минимальным штатом. Через пару лет она заявила о прорыве — синтезе алюминиевых нановолокон под брендом "алюминан". В 2023-м это открытие интегрировали в ассортимент завода, обещая революционную краску: сверхпрочную и применимую везде. Амбиции зашкаливали — продукт якобы ждал глобальный рынок.

Но реальность оказалась иной: два года спустя о железногорском изобретении ни слова. Финансовая отчётность красноречива — за период выручка нулевая, активов нет. Долги предприятия множатся, включая предстоящий платёж 14 ноября. Соучредители — партнёр Дмитрий Комаров и дочь Усольцева от предыдущего брака Екатерина Петрова — в растерянности: возвращать нечем.

Обсуждения в обществе накаляются именно из-за нежелания принять худшее. Люди предпочитают верить в побег, лишь бы обезопасить ребёнка и питомца, сопровождавших семью. Руководитель поискового отряда "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина в разговоре с прессой выразила надежду, что с малышом всё в порядке, даже если это окажется добровольным уходом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
