Ночная угроза с неба: регионы России отбили новую волну ударов

Происшествия

В ночь на 1 ноября российские регионы вновь подверглись массированной атаки украинских беспилотных аппаратов.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Угроза распространилась далеко на восток — вплоть до Татарстана, где пришлось активировать защитные меры. По информации местных источников, в республике объявили режим повышенной готовности к воздушным угрозам. Материал был опубликован изданием inkazan.ru.

В Татарстане сигнал тревоги прозвучал в 2:44, но уже к 7:49 его сняли — ограничения длились всего пять с лишним часов. Аэропорт Казани отреагировал оперативно: вылеты в основном прошли по графику, некоторые даже ускорили. Задержки коснулись только прибывающих бортов — например, лайнер из Томска, ожидавшийся в 7:20, теперь сядет ближе к 10:05, а рейс из Санкт-Петербурга отложили на утро следующего дня.

Жители республики в эти часы снова столкнулись с перебоями в мобильной связи — интернет работал нестабильно, а восстановление затягивалось на часы. Важно отметить, что сбои затронули не все сервисы, оставив доступ к ключевым ресурсам.

Предыдущий визит вражеских дронов в Татарстан случился 1 сентября 2025 года: тогда перехватили три машины, без разрушений и жертв.

Всего за ночь российская оборона уничтожила 98 украинских аппаратов. Самая напряженная ситуация сложилась в Приволжье: 12 сбито над Самарской областью. В соседних территориях — Нижегородской, Ульяновской, Марий Эл — угрозы не зафиксировали. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев воздержался от публичных заявлений по поводу ночного инцидента в своем аккаунте в соцсетях.

За минувшую неделю в этом секторе зафиксировали 13 перехватов над Самарой, 16 — над Нижегородщиной, четыре — в Ульяновске и три в Марий Эл.

Рекорд по отражению атаки пришелся на юго-запад страны: 45 дронов уничтожили над Белгородской областью. По 11 пришлось на столичный регион, по 10 — на Воронежскую и Ростовскую области. Четыре аппарата сбили над Тулой, по два — над Липецкой и Рязанской, по одному — над Курской и Калужской.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что над Москвой нейтрализовали шесть вражеских устройств. Он не вдавался в детали происшествий, но подчеркнул, что на точках падения обломков оперативно задействованы спасательные команды.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков констатировал отсутствие человеческих потерь от ночного налета. Тем не менее, аппараты нанесли ущерб имуществу: пострадали машины, жилые постройки и другие объекты. В ряде поселений детали последствий еще уточняют.

В нескольких субъектах Федерации, включая Татарстан и Самарскую область, сохраняется табу на распространение сведений о результатах таких инцидентов