Журналист под прицелом: взятка или оговорка в деле URA.RU

В Екатеринбурге набирает обороты скандальное расследование, где под подозрением оказался корреспондент регионального отделения информагентства URA.RU Денис Аллаяров.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток

Его обвиняют в передаче денег экс-сотруднику полиции Андрею Карпову, но в редакции уверены: это фабрикация, чтобы надавить на журналистов. Сегодняшний допрос свидетелей — главного редактора Дианы Козловой и корреспондентки Анны Салымской — только усилил сомнения в обвинении. Они подчеркнули, что агентство всегда опирается на открытые источники, без теневых сделок или покупок данных.

Козлова и Салымская описали Аллаярова как образцового специалиста, специализирующегося на политических новостях, с безупречной репутацией и строгим соблюдением этики. Они категорически отметили, что URA.RU никогда не прибегало к платным утечкам — вся информация добывается легально, через интервью, пресс-релизы и публичные события. Адвокат подсудного Михаил Толмачев передал их слова о материалах по криминальным инцидентам в городе: на документах отсутствовали любые ограничения, вроде "секретно" или "для служебного пользования", что исключает незаконный оборот.

Свидетели не смогли пролить свет на личные связи между Аллаяровым и Карповым, отметив полное отсутствие знаний об этом. Сам Карпов, фигурант по двум эпизодам и находящийся под домашним арестом после сделки со следствием, сегодня не явился — его адвокат сослался на болезнь. Суд перенес слушание на 14 ноября, где продолжат опросить остальных по реестру. Фон дела уходит корнями в давление на руководство URA.RU: ранее силовики требовали компромата на акционеров Алексея Боброва и Артема Бикова. Их имущество конфисковано, а Бобров с партнершей Татьяной Черных томятся в изоляторе по мошенническим статьям.

Аллаярова взяли под стражу 5 июня, обвинив в коррупции через родственника. На первом заседании 23 октября толпа поддержки не влезла в зал, а меру пресечения продлили до апреля 2026-го. Пять дней назад ему вменяли конкретную "взятку", но он отверг вину, заявив, что никаких выплат за противоправные услуги не было и подробности раскроет позже. В редакции видят в показаниях Карпова — единственного "доказательства" — попытку смягчить свой приговор, а весь процесс — как инструмент против независимых СМИ.