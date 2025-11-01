Виртуальный проступок: как обычный комментарий может обернуться штрафом

За доказанное оскорбление в сети предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры", кандидат юридических наук Александр Добровинский.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина сидит за ноутбуком

Ранее Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СКР сообщила, что в Красноярском крае возбудили дело из-за распространения оскорбительного контента в интернете. В чате мессенджера пользователи оскорбляли родителей десятилетнего мальчика, пострадавшего после нападения собак. Троих участников переписки уже установили и допросили.

По словам Добровинского, прежде чем говорить о наказании, необходимо определить, насколько конкретные выражения действительно можно считать оскорбительными. Для этого проводится лингвистическая экспертиза, например, в институте русского языка, которая оценивает характер высказываний и степень их тяжести. Именно на основании такого заключения решается вопрос о наказании.

"Лингвистическая экспертиза показывает, насколько заявления можно считать оскорбительными, и от этого уже зависит вид и размер ответственности. Если доказано, что слова действительно оскорбительные, штраф может достигать 10 тысяч рублей", — отметил Добровинский.

Он уточнил, что к уголовным преступлениям относятся более серьезные деяния в интернете — призывы к террористической деятельности, оскорбления президента, флага или российской армии, а также распространение выдуманных сведений о ее действиях. За такие нарушения, подчеркнул адвокат, штрафом отделаться уже не получится.