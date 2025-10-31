Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону

Происшествия

Вечер пятницы превратился в арену воздушных баталий над югом страны: системы противовоздушной защиты оперативно нейтрализовали угрозу от десятков вражеских аппаратов.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Согласно сводке из центрального военного ведомства, расчеты отразили натиск, уничтожив 38 беспилотных устройств самолетного типа за три часа интенсивных маневров.

Большинство инцидентов сосредоточилось в приграничной зоне: над полями Белгородчины упали 34 машины, что говорит о фокусе атаки на этом направлении. По два случая зафиксировали в Воронежской области и на полуострове Крым, где дозорные силы также сработали безупречно. Такие рейды подчеркивают растущую напряженность в небе, где каждый час может принести новые вспышки.