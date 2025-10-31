Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону

Вечер пятницы превратился в арену воздушных баталий над югом страны: системы противовоздушной защиты оперативно нейтрализовали угрозу от десятков вражеских аппаратов.
Согласно сводке из центрального военного ведомства, расчеты отразили натиск, уничтожив 38 беспилотных устройств самолетного типа за три часа интенсивных маневров.
Большинство инцидентов сосредоточилось в приграничной зоне: над полями Белгородчины упали 34 машины, что говорит о фокусе атаки на этом направлении. По два случая зафиксировали в Воронежской области и на полуострове Крым, где дозорные силы также сработали безупречно. Такие рейды подчеркивают растущую напряженность в небе, где каждый час может принести новые вспышки.
