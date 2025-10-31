Ужасающая авария на орловских трассах: щебень и металл в смертельной хватке

В тихом уголке Свердловского района Орловской области разыгралась настоящая драма на дороге, где столкнулись два легковых транспорта и массивный грузовик.
По свежим данным из Telegram-канала спасательной службы, трагедия унесла жизни шестерых человек, а еще двоих пришлось срочно эвакуировать с тяжелыми повреждениями.
События развернулись на оживленной магистрали Орел — Тамбов, неподалеку от поселка Еропкино-Большак. Один из автомобилей оказался погребен под обвалом каменной крошки, что усложнило работу бригад. Спасатели, вооруженные гидравлическими инструментами и кранами, методично разбирают завалы, чтобы добраться до пострадавших.
На месте развернута полноценная операция: техники расчищают путь, а специалисты по психологической помощи поддерживают очевидцев и семьи. Дорога временно перекрыта, что добавляет хаоса в региональный трафик. Власти уже инициировали разбор причин, чтобы предотвратить повторение подобного кошмара.
Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.