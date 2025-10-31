Трагедия на путях Подмосковья: машина против локомотива в сумерках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Происшествия

Вечерний инцидент на рельсах в Московской области заставил замереть весь район: легковой автомобиль внезапно пересек путь поезду, что привело к серьезному столкновению.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

По сведениям из Telegram-канала надзорного органа за транспортом, происшествие зафиксировано в Ленинском городском округе, где водитель не учел приближение тяжелой машины.

Служба начала тщательный анализ событий, опираясь на публикации в прессе. Предварительные сведения указывают, что за рулем оказался человек, который, игнорируя сигналы, ринулся на переезд как раз в момент, когда состав набирал скорость. Это вызвало хаос на путях и заставило службы экстренно вмешаться.

Теперь специалисты проверяют, насколько строго соблюдались правила безопасности на этом участке железной магистрали. Фокус на том, чтобы выявить возможные упущения в организации движения, которые могли спровоцировать аварию. Местные жители уже делятся видео с места, где сирены эхом разносятся по округе, напоминая о хрупкости таких пересечений.

Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
