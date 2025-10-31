Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нас это только укрепило: Жасмин раскрыла неожиданный секрет отношений с Иланом Шором
Плоды-сиамцы и цветы с двумя головами: ботаническое уродство, которое может быть полезным
Очки против линз: почему дети сами выбирают второе, даже не задумываясь и офтальмологи их понимают
Тихий океан дрожит — думает, как ему быть дальше: тектонические плиты начали ломаться
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Сравнение с Беллингемом: Кисляк отреагировал на неожиданный комплимент
Аромат, от которого кружится голова: зелёная адыгейская аджика покоряет с первой ложки
Система стабильности: как три шага делают кожу здоровой
Ваш рост тает, пока вы сидите: вот что реально помогает остановить процесс

Взрыв в Стамбуле: паника среди жителей и работа спасателей

1:08
Происшествия

Вечером пятницы в западной части Стамбула раздался мощный хлопок, который эхом отозвался по всему кварталу.

Аптечка
Фото: commons.wikimedia.org by Contributers2020, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аптечка

По данным турецкого издания Cumhuriyet, инцидент произошел в подвале многоквартирного здания, расположенного в густонаселенном районе Багджылар. Сильный шум заставил местных обитателей в спешке покинуть свои квартиры и выскочить на проезжую часть, охваченных тревогой.

Сразу после сигнала о беде на адрес примчались бригады пожарных, медиков и полицейских. Специалисты уже оцепили территорию и начали тщательный осмотр, чтобы разобраться в том, что послужило толчком к такому происшествию. Пока официальных выводов нет, но власти призывают горожан сохранять спокойствие и избегать скоплений вблизи места событий.

Власти Турции подчеркивают, что безопасность населения — приоритет, и обещают оперативно прояснить ситуацию. Жители района делятся в соцсетях рассказами о пережитом: многие слышали грохот, похожий на гром, и теперь ждут разъяснений от ответственных служб.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
1 ноября: Сикстинская капелла, день рождения покера и первый советский грузовик
Ваш рост тает, пока вы сидите: вот что реально помогает остановить процесс
Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону
Киберштурм на Киев: русские хакеры вскрыли секреты украинской обороны
Ужасающая авария на орловских трассах: щебень и металл в смертельной хватке
Трагедия на путях Подмосковья: машина против локомотива в сумерках
Страна на пределе: тело кричит о помощи — хроническая усталость больше не лечится сном и кофе
Зима близко, а ваши георгины ещё не готовы: вот что нужно сделать, чтобы они пережили морозы
Секретный беспилотник взлетел: США впервые показали мощь YFQ-44A в небе
Санкциям конец: США внезапно поддержали Сирию – всё дело в ИГИЛ*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.