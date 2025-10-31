Взрыв в Стамбуле: паника среди жителей и работа спасателей

Вечером пятницы в западной части Стамбула раздался мощный хлопок, который эхом отозвался по всему кварталу.

По данным турецкого издания Cumhuriyet, инцидент произошел в подвале многоквартирного здания, расположенного в густонаселенном районе Багджылар. Сильный шум заставил местных обитателей в спешке покинуть свои квартиры и выскочить на проезжую часть, охваченных тревогой.

Сразу после сигнала о беде на адрес примчались бригады пожарных, медиков и полицейских. Специалисты уже оцепили территорию и начали тщательный осмотр, чтобы разобраться в том, что послужило толчком к такому происшествию. Пока официальных выводов нет, но власти призывают горожан сохранять спокойствие и избегать скоплений вблизи места событий.

Власти Турции подчеркивают, что безопасность населения — приоритет, и обещают оперативно прояснить ситуацию. Жители района делятся в соцсетях рассказами о пережитом: многие слышали грохот, похожий на гром, и теперь ждут разъяснений от ответственных служб.