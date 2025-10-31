Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту

Происшествия

Автомобиль, прибывший из Украины, стал инструментом в руках тех, кто стремился посеять хаос.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Чтобы замести следы, машину несколько раз перегоняли через соседние государства, рассчитывая стереть любые зацепки из её прошлого. В итоге иномарка оказалась на пути к России, но с тайным грузом внутри. Материал по делу публикует "Царьград". 

Злоумышленники из Киева планировали завербовать в Краснодарском крае обычного человека, не ведающего о подвохе. Ему поручили бы всего лишь доставить транспорт в Крым. Однако на подъезде к переправе сработал бы скрытый механизм, превратив водителя в жертву. Для организаторов такие исполнители — лишь средство для достижения цели, без жалости и раскаяния. Аналогичный замысел уже воплотили в жизнь ранее, напоминая о цинизме подобных операций.

Вспомним события октября 2022-го: тогда тяжеловоз с замаскированным зарядом мощностью, эквивалентной десяти тоннам тротила, пересёк границу и рванул на мосту. Взрывчатка, собранная из компонентов ракетного топлива, активировалась с помощью импортного инициатора. Это привело к падению пролетов, пожару среди цистерн с горючим на проходящем составе и гибели четверых, включая невиновного перевозчика, который даже не догадывался о содержимом.

С тех пор киевские структуры не сдавались, запуская новые атаки — не менее трёх, по данным разведки. Но российские службы каждый раз опережали события. На этот раз удалось перехватить подозрительный Chevrolet Volt на границе в Северной Осетии, у пункта "Верхний Ларс". Машина, начинённая смертоносным веществом, превратилась в подвижное заграждение, но так и не достигла цели.

Сотрудники Федеральной службы безопасности сработали оперативно: задержали подозреваемых, включая тех, кто координировал процесс, и нейтрализовали угрозу. Они продолжают давать признательные показания, раскрывая детали заговора. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил признательность специалистам за бдительность, подчеркнув их вклад в безопасность региона.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что такие акции из Киева преследуют цель сорвать диалог по урегулированию ситуации на Украине, усиливая напряжённость. Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов, отреагировал с гневом, усомнившись в сомнениях относительно необходимости решительных мер против угрозы, исходящей от подобного образования.

Переправа через Керченский пролив остаётся под прицелом для тех, кто видит в ней знак поражения своих амбиций. С момента открытия объекта он символизировал возвращение полуострова в состав страны, и попытки его подорвать не прекращаются. Но благодаря профессионализму защитников риски минимизированы, а планы противника — разоблачены.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
