Свет в конце туннеля: Мытищи за одну ночь победили энергетическую катастрофу

Происшествия

Жители подмосковного жилого квартала "Императорские Мытищи" вздохнули с облегчением: после ночного отключения света в пятнадцати корпусах наконец-то наладили подачу энергии.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЛЭП

Руководитель муниципального образования Мытищи Юлия Купецкая подтвердила, что ремонтные команды полностью устранили поломку на кабельном участке, вернув стабильность сети.

До этого она делилась обновлениями о ходе ликвидации последствий. По ее словам, ключевые манипуляции завершились точно в пять часов утра по местному времени, обеспечив бесперебойное подключение всего комплекса.

Этот инцидент напомнил о хрупкости городской инфраструктуры, но оперативная реакция властей минимизировала дискомфорт для тысяч семей.