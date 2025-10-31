Свет в конце туннеля: Мытищи за одну ночь победили энергетическую катастрофу

Жители подмосковного жилого квартала "Императорские Мытищи" вздохнули с облегчением: после ночного отключения света в пятнадцати корпусах наконец-то наладили подачу энергии.
Руководитель муниципального образования Мытищи Юлия Купецкая подтвердила, что ремонтные команды полностью устранили поломку на кабельном участке, вернув стабильность сети.
До этого она делилась обновлениями о ходе ликвидации последствий. По ее словам, ключевые манипуляции завершились точно в пять часов утра по местному времени, обеспечив бесперебойное подключение всего комплекса.
Этот инцидент напомнил о хрупкости городской инфраструктуры, но оперативная реакция властей минимизировала дискомфорт для тысяч семей.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.