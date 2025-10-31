Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В приморском арбитраже разгорелась юридическая баталия вокруг рыболовецкого хозяйства "Восток-1": заявление о финансовой несостоятельности вернули заявителю, не удовлетворив формальные требования.

Об этом свидетельствует свежий судебный акт, доступный РИА Новости, где подчеркивается, что колхоз, недавно лишившийся более 37 миллиардов рублей по иску надзорного органа, не выполнил ключевую процедуру.

Ранее, в октябре, предприятие попыталось инициировать процесс банкротства, но суд отклонил бумаги из-за отсутствия обязательного оповещения. По нормам законодательства, за две недели до подачи документов в реестр юридических лиц должно появиться объявление о планах должника. Здесь же никаких ссылок на публикацию не нашли, а проверка в федеральной базе не выявила следов.

Это упущение, по мнению арбитража, ущемляет интересы широкого круга заинтересованных сторон, чьи права могли бы пострадать. Решение суда открывает дверь для повторной попытки: колхозу достаточно исправить недочет и заново подать материалы.

Фирма специализируется на отлове глубоководных обитателей — крабов и рыб, обитающих на отметках от тысячи до двух с половиной километров под водой, как указано в ее онлайн-представительстве. Эта ниша подчеркивает масштаб потерь от предыдущего вердикта Генпрокуратуры, где признали недействительными соглашения о квотах под контролем зарубежных партнеров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
