Бурятия закрывает главу отравления: последний пострадавший покинул больницу

В Бурятии завершился инцидент с массовым недомоганием от потребления готовых блюд — все пациенты, оказавшиеся в медучреждении, вернулись домой.

Об этом сообщили в пресс-службе местного министерства здравоохранения РИА Новости, отметив, что финальный больной покинул стены республиканской клинической инфекционной клиники.

События развернулись 19 октября в Улан-Удэ, когда зафиксировали всплеск острых желудочно-кишечных расстройств. В итоге пострадали 165 человек, среди них 92 ребенка. Медики приняли на стационарное лечение 82 пациента.

Следственные органы инициировали расследование по пункту о реализации опасных товаров, в результате которого задержали руководителя производственного участка в фирме "Восток" — ей вменяют вину, и дело движется дальше.

Через три дня Железнодорожный районный суд города наложил запрет на деятельность предприятия сроком в три месяца — до 20 января 2026 года. Инспекторы, проводящие аудит, обнаружили серьезные нарушения: цеха пребывали в состоянии, далеком от гигиенических стандартов, отсутствовали системы подачи горячей воды и канализации, а компоновка помещений мешала поддерживать чистоту. Кроме того, владельцы не смогли документально подтвердить пригодность своей продукции по времени хранения.

