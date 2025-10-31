Бурятия закрывает главу отравления: последний пострадавший покинул больницу

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бурятии завершился инцидент с массовым недомоганием от потребления готовых блюд — все пациенты, оказавшиеся в медучреждении, вернулись домой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Об этом сообщили в пресс-службе местного министерства здравоохранения РИА Новости, отметив, что финальный больной покинул стены республиканской клинической инфекционной клиники.

События развернулись 19 октября в Улан-Удэ, когда зафиксировали всплеск острых желудочно-кишечных расстройств. В итоге пострадали 165 человек, среди них 92 ребенка. Медики приняли на стационарное лечение 82 пациента.

Следственные органы инициировали расследование по пункту о реализации опасных товаров, в результате которого задержали руководителя производственного участка в фирме "Восток" — ей вменяют вину, и дело движется дальше.

Через три дня Железнодорожный районный суд города наложил запрет на деятельность предприятия сроком в три месяца — до 20 января 2026 года. Инспекторы, проводящие аудит, обнаружили серьезные нарушения: цеха пребывали в состоянии, далеком от гигиенических стандартов, отсутствовали системы подачи горячей воды и канализации, а компоновка помещений мешала поддерживать чистоту. Кроме того, владельцы не смогли документально подтвердить пригодность своей продукции по времени хранения.