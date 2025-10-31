Тревога в Ростовской области: ПВО уничтожило вражеские дроны

Ночью системы противовоздушной обороны в Ростовской области провели успешную операцию по нейтрализации вражеских беспилотников.
По данным главы региона Юрия Слюсаря, опубликованным в его Telegram-канале, аппараты были уничтожены или захвачены в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.
Слюсарь уточнил, что инцидент не повлёк за собой никаких потерь среди людей или ущерба имуществу. Все меры безопасности сработали идеально, позволив избежать осложнений.
Власти подчёркивают, что бдительность остаётся на высоте, а мониторинг воздушного пространства продолжается круглосуточно, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.