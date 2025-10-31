Афтершоки не заканчиваются: Камчатка получила ещё 12 ударов стихии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спасатели Камчатского края отметили, что за последние 24 часа в прибрежных водах полуострова зарегистрировали дюжину повторных подземных толчков силой до 5,5 баллов. Эти события не потревожили жителей поселений — вибрации прошли незамеченными на суше.

В позавчерашний период сейсмографы уловили десять подобных вибраций в диапазоне от 3,5 до 5 баллов, которые также остались вне зоны ощутимости для людей.

Специалисты продолжают пристально следить за вулканами региона, где после июльской катастрофы отмечается подъем активности. Под наблюдением находятся Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Власти советуют всем, кто живет или отдыхает здесь, держаться подальше от этих природных исполинов, чтобы избежать неожиданностей.

Все началось 30 июля с толчка магнитудой 8,8 — самого разрушительного на Камчатке со времен 1952 года. С тех пор ежедневно фиксируют цепочку вторичных колебаний, большинство из которых слабо заметны в городах. Сейсмологи оценивают текущий фон как критически напряженный, что вынудило губернатора объявить чрезвычайную ситуацию природного происхождения по всей территории края.

