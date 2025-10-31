Власти Донецкой Народной Республики зафиксировали четыре инцидента с артиллерийскими ударами со стороны украинских сил за последние 24 часа.
Об этом сообщила структура при правительстве ДНР, занимающаяся сбором материалов о нарушениях в ходе конфликта.
В предыдущий день аналогичных случаев насчитывалось пять. По данным ведомства, три из новых атак пришлись на район Горловки, а один — на окрестности Донецка. В ходе этих событий было использовано всего четыре снаряда.
Хорошая новость: на данный момент нет подтверждений о пострадавших среди местного населения. Такие отчеты помогают отслеживать динамику событий и подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе.
