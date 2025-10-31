Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Донбасс под прицелом: ВСУ четырежды нанесли удар по ДНР за сутки

Власти Донецкой Народной Республики зафиксировали четыре инцидента с артиллерийскими ударами со стороны украинских сил за последние 24 часа.

Артиллерия Вооруженных сил Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Артиллерия Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила структура при правительстве ДНР, занимающаяся сбором материалов о нарушениях в ходе конфликта.

В предыдущий день аналогичных случаев насчитывалось пять. По данным ведомства, три из новых атак пришлись на район Горловки, а один — на окрестности Донецка. В ходе этих событий было использовано всего четыре снаряда.

Хорошая новость: на данный момент нет подтверждений о пострадавших среди местного населения. Такие отчеты помогают отслеживать динамику событий и подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
