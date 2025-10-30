Беспилотный провал: ПВО России сбил 15 БПЛА ВСУ

Вечером 30 октября российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников, запущенных украинскими силами.

По данным военных, за три часа было сбито четырнадцать воздушных целей, угрожавших тыловым территориям.

Операция охватила сразу пять субъектов России. Над полями Воронежской области расчеты поразили пять дронов, столько же целей уничтожили в небе над Белгородом. Курская область стала ареной для перехвата двух аппаратов, а в Калужской и Тульской — по одному устройству было нейтрализовано без последствий для мирных жителей.