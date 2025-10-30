Безумный прыжок веры: парень прыгнул с крыши вагона метро в Москву-реку и выжил

В южной части Москвы произошел шокирующий случай, который мог закончиться трагедией.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нагатинский метромост

Двадцатитрехлетний житель Химок забрался на верхушку вагона поезда Замоскворецкой линии на станции "Технопарк" и отправился в сторону "Коломенской". Когда состав пересекал Нагатинский метромост, он решился на отчаянный шаг — сиганул прямо в воды реки.

Представитель министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, что поступок молодого человека зафиксировали камеры наблюдения. К счастью, парень не пострадал серьезно: самостоятельно доплыл до берега и выбрался на сушу. Этот эпизод подчеркивает риски подобных выходок в перегруженной системе подземки, где секунды решают все.

Через несколько часов после происшествия стражи порядка вычислили и задержали нарушителя по месту его проживания. В отношении него оформили несколько документов о правонарушении. Суд вынес вердикт: восемь суток под стражей, чтобы дать время на размышления о последствиях импульсивных идей.

Инцидент вызвал волну обсуждений в сети: от восхищения смелостью до тревоги за безопасность пассажиров. Метрополитен усилил патрулирование, а полиция напоминает — такие трюки не проходят даром.