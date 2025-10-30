Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп копает глубже: Америка намерена подорывать ядерные бомбы под землей
Пламя привокзальной суеты: троллейбус вспыхнул в Саратове
Растения без калия — как тело без воды: вот как вернуть им силу с правильными удобрениями
Шатдаун бьет по крыльям: американцы могут пропустить День благодарения из-за самолетов
Перемирие на пороховой бочке: Афганистан и Пакистан прекратили огонь
Удар мизинцем спас жизнь: случай, о котором говорит весь мир — случайность, переписавшая судьбу
Королевский удар: брат Карла III теряет все титулы из-за своей темной тайны
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ядерные испытания США: Россия внимательно следит за каждым шагом

Династия коррупционеров: сын экс-госсекретаря Дагестана лишился мандата за один день

Происшествия

В Дагестане разразился очередной скандал, связанный с высоким уровнем коррупции в элите.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Сын бывшего госсекретаря республики Магомед-Султан Магомедова — сам Магомед Магомедов — лишился места в местном парламенте. Решение приняли по инициативе надзорных органов, выявивших серьезные отступления от норм борьбы с взятками и конфликтами интересов. Это произошло после того, как депутаты проголосовали за преждевременное завершение его срока полномочий.

Вспомним контекст: в конце июня текущего года руководитель региона Сергей Меликов, под давлением проверок, отстранил Магомед-Султана от поста и отправил в отставку с госслужбы. Теперь эстафету подхватили законодатели, удовлетворив требование прокуратуры. В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что такие шаги необходимы для восстановления доверия к органам власти.

Расследование выявило вопиющие факты. В январе 2025-го на сессии парламента родственник Магомедова получил кресло в Счетной палате, хотя никто не предпринял усилий по нейтрализации возможного столкновения интересов. Более того, сам депутат и его родня ранее совместно владели бизнес-активами. Один из их совместных проектов — общество с ограниченной ответственностью — оказался замешан в махинациях: суд признал его имущество плодом незаконных действий и передал в казну.

Дело не ограничилось бумагами. В июне правоохранители нагрянули с визитами по шести десяткам адресов, связанных с экс-госсекретарем, включая его дом и служебный кабинет в правительстве.

25 июня Магомед-Султан попал под арест, но уже на следующий день источники в силовых кругах сообщили о его освобождении под подписку. Объединенная пресс-служба судебных инстанций Дагестана подтвердила: Советский районный суд Махачкалы вынес вердикт в пользу Генпрокуратуры РФ. Завод по переработке нефти, ранее известный как "Дагнефтепродукт", полностью конфискован — от участков и зданий до трубопроводов и заправок. Плюс арест двух столичных квартир, приписываемых Магомедову.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Последние материалы
Личка и Спартак: громкое назначение или провал сезона
Она выглядит чистой, но портит всё: накипь, пятна и ломкие волосы — её визитная карточка
Готовьтесь к победе над сорняками: лучшие способы очистить участок за один сезон
Электромобили, которые не останавливаются: почему эта технология пугает автогигантов
Надежды на рыбу рухнули: почему увеличение её потребления не продлит жизнь
Волосы как у королевы: 7 стрижек для кудрявых после 50, которые вернут молодость
Хватит прятать доходы: в Новосибирской области готовят налоговую ловушку для продавцов квартир
Огонь против рутины: летние блюда с дымком превращают обычный ужин в гастрономию выживания
Вся правда о мини-собаках: их держали не для красоты, а для выполнения жуткой работы
Фермент, который решает, быть полным или худым — найден скрытый механизм жировых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.