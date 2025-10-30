Династия коррупционеров: сын экс-госсекретаря Дагестана лишился мандата за один день

В Дагестане разразился очередной скандал, связанный с высоким уровнем коррупции в элите.

Сын бывшего госсекретаря республики Магомед-Султан Магомедова — сам Магомед Магомедов — лишился места в местном парламенте. Решение приняли по инициативе надзорных органов, выявивших серьезные отступления от норм борьбы с взятками и конфликтами интересов. Это произошло после того, как депутаты проголосовали за преждевременное завершение его срока полномочий.

Вспомним контекст: в конце июня текущего года руководитель региона Сергей Меликов, под давлением проверок, отстранил Магомед-Султана от поста и отправил в отставку с госслужбы. Теперь эстафету подхватили законодатели, удовлетворив требование прокуратуры. В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что такие шаги необходимы для восстановления доверия к органам власти.

Расследование выявило вопиющие факты. В январе 2025-го на сессии парламента родственник Магомедова получил кресло в Счетной палате, хотя никто не предпринял усилий по нейтрализации возможного столкновения интересов. Более того, сам депутат и его родня ранее совместно владели бизнес-активами. Один из их совместных проектов — общество с ограниченной ответственностью — оказался замешан в махинациях: суд признал его имущество плодом незаконных действий и передал в казну.

Дело не ограничилось бумагами. В июне правоохранители нагрянули с визитами по шести десяткам адресов, связанных с экс-госсекретарем, включая его дом и служебный кабинет в правительстве.

25 июня Магомед-Султан попал под арест, но уже на следующий день источники в силовых кругах сообщили о его освобождении под подписку. Объединенная пресс-служба судебных инстанций Дагестана подтвердила: Советский районный суд Махачкалы вынес вердикт в пользу Генпрокуратуры РФ. Завод по переработке нефти, ранее известный как "Дагнефтепродукт", полностью конфискован — от участков и зданий до трубопроводов и заправок. Плюс арест двух столичных квартир, приписываемых Магомедову.