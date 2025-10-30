Пламя привокзальной суеты: троллейбус вспыхнул в Саратове

Вечерний Саратов потрясла внезапная вспышка в самом сердце транспортного узла — рядом с железнодорожным вокзалом. Легкий электрический автобус внезапно загорелся, но, к счастью, внутри не оказалось ни одного человека.
Инцидент произошел на улице Аткарской, 31, где обычно кипит жизнь конечной остановки.
Сигнал о беде поступил в экстренные службы в 21:25 по местному времени. На подмогу выехали две бригады огнеборцев, и уже через шестнадцать минут пламя удалось взять под контроль. Представители регионального управления по чрезвычайным ситуациям подтвердили: пассажиров в салоне не было, что предотвратило худшие последствия. Они отметили оперативность реагирования, позволившую минимизировать ущерб.
В сети мгновенно разлетелись ролики с места событий, снятые очевидцами на Привокзальной площади. На кадрах видно, как языки огня пожирают кузов модели "Тролза Мегаполис", превращая ее в груду металла. Такие происшествия заставляют задуматься о надежности городского транспорта и мерах предосторожности в пиковые часы.
