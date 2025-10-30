Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду

В расследовании исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края всплыли детали, которые только усилили туман вокруг дела.

Напомним, Сергей, его супруга и пятилетняя дочь ушли в поход по лесам и сгинули без следа. Одну из версий следствие связывает с инсценировкой побега в дикую чащу. А теперь выяснилось, что глава семьи владел двумя сотовыми устройствами, и на одном из них сигнал все еще активен. Это открытие мгновенно породило вихрь домыслов: отвечает ли кто-то на вызовы, удалось ли отследить позицию гаджета? Материал по этому делу публикует "Царьград".

Ситуацию усугубляет активность в аккаунтах Сергея в соцсетях: его профиль периодически отображается как подключенный. Это обстоятельство вызвало бурю вопросов среди наблюдателей и репортеров, которые потребовали разъяснений от органов.

Почему страница "живет" своей жизнью, если владелец якобы затерялся в дебрях?

Пресс-секретарь регионального Следственного комитета Юлия Арбузова попыталась прояснить картину, отметив, что один аппарат был личным, а второй — служебным. Вероятно, именно через рабочий номер проходят входящие соединения, отчего раздаются гудки. Она уточнила, что доступ к сети для обновления статуса мог произойти с помощью этого устройства, но категорически отвергла идею о прямом контакте с самим Усольцевым. По ее словам, в экспедицию он взял лишь свой повседневный телефон.

Однако эти пояснения лишь добавили хаоса в общее восприятие. Местонахождение служебного гаджета остается под вопросом, а его работоспособность без подзарядки кажется почти фантастикой. В интернете разгорелись споры: как аппарат держит связь месяцами, где фиксируется сигнал, и не является ли это ключом к разгадке?

Этот поворот подогревает интерес к поискам: от тайги до виртуального мира — нити ведут в неожиданные стороны. Следствие продолжает копать, но каждая новая зацепка только множит загадки.