Трагедия в сердце Ростова: детали расследования после инцидента в офисе энергетиков

Утро 30 октября в Ростове-на-Дону омрачилось ужасными событиями, которые потрясли местных жителей.

В помещении одной из ведущих энергетических фирм на улице Большая Садовая, 49, случилась трагедия, унесшая жизни двух человек. Полицейские быстро оцепили район, а эксперты начали разбираться в причинах случившегося. Материал по делу публикует "Царьград".

Сначала о происшествии узнали из городских чатов в Telegram — там распространилась информация о перестрелке в центре, неподалеку от мэрии, всего в полусотне шагов. Журналисты из Don Mash первыми сообщили, что в здании, где базируется "Россети Юг", раздались выстрелы, и погибли двое сотрудников.

Официально факты подтвердили в Следственном комитете региона. Там отметили, что внутри обнаружили тела мужчины и женщины с ранами от пуль. Специалисты сейчас изучают все детали, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер.

По первым выводам, жертвы — бывшие супруги, которые разошлись недавно. Они оба трудились в компании, и в тот день их встреча обернулась острым спором на личной почве. Источники предполагают, что мужчина, разгоряченный перепалкой, прихватил с собой пистолет, открыл огонь по бывшей жене, а потом покончил с собой. Другие версии пока не рассматривают.

Сотрудники, услышавшие шум, немедленно связались с диспетчерами экстренных служб. Однако прибывшие врачи уже ничем не могли помочь — фатальные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Семьи погибших, судя по всему, бездетны, что добавляет боли в эту историю.

В службе по связям с общественностью "Россети Юг" признали инцидент, подтвердив статус усопших как коллег по работе, но отказались углубляться в обсуждение. Власти открыли производство по факту насильственной гибели, и расследование набирает обороты. Пока новых данных нет, но город затаил дыхание в ожидании правды.