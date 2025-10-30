Смерть в небе над Коломной: МАК раскрыл страшную правду о последнем полёте Як-18Т

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование инцидента с легким штурмовиком Як-18Т, который потерпел аварию близ Коломны 28 июня 2025-го. Согласно выводам специалистов, основной причиной стало внезапное утрата контроля над машиной в воздухе.

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Ганеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Як-18Т

Это привело к крушению, унесшему жизни четверых на борту. Материал по делу публикует издание "Вести Подмосковья".

В финальном документе подчеркивается, что наиболее вероятным сценарием явилась полная потеря ориентира в полете. Кроме того, как возможный усугубляющий элемент указывается ситуация, когда пилот передал рычаги управления одному из попутчиков. Такие детали, переданные через ТАСС, вызывают вопросы о соблюдении норм безопасности в частных полетах.

События развивались стремительно: борт стартовал с площадки Северка, игнорируя стандартные протоколы разрешения на взлет. Во время попытки выполнить сложный акробатический элемент аппарат вошел в неконтролируемое падение и врезался в землю неподалеку от села Паново. Следственные органы оперативно открыли производство по статье о нарушении транспортных правил, повлекшем гибель нескольких людей по неосторожности.