Карта в зоне риска: в таких случаях безнал может стоить вам состояния

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Использование пластиковых платежных инструментов несет скрытые опасности для вашего бюджета, особенно в определенных ситуациях.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством "Прайм", поделившись практическими рекомендациями по минимизации угроз.

Специалист выделила две ключевые категории проблем: цифровые атаки, когда злоумышленники пытаются выудить конфиденциальную информацию у держателя, и аппаратные уловки, при которых данные считываются специальными гаджетами без ведома владельца.

Чтобы избежать подобных ловушек, никогда не раскрывайте номера счетов, пин-коды или другие секреты посторонним. Будьте бдительны с подозрительными гиперссылками и всегда сверяйте легитимность веб-ресурсов перед вводом информации. При визите к терминалу самообслуживания осматривайте оборудование на наличие подозрительных насадок или манипуляций.

Особо Валишвили посоветовала при дистанционных приобретениях отказаться от основной карты в пользу вспомогательной, которую заранее пополняют на нужную сумму. Кроме того, отключите функцию сохранения реквизитов в поисковике, чтобы не оставлять следов для потенциальных хакеров.

Такие простые шаги помогут сохранить спокойствие за сбережения, превратив повседневные транзакции в надежный процесс.