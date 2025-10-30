Карта в зоне риска: в таких случаях безнал может стоить вам состояния

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Происшествия

Использование пластиковых платежных инструментов несет скрытые опасности для вашего бюджета, особенно в определенных ситуациях.

Олата по карте
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олата по карте

Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством "Прайм", поделившись практическими рекомендациями по минимизации угроз.

Специалист выделила две ключевые категории проблем: цифровые атаки, когда злоумышленники пытаются выудить конфиденциальную информацию у держателя, и аппаратные уловки, при которых данные считываются специальными гаджетами без ведома владельца.

Чтобы избежать подобных ловушек, никогда не раскрывайте номера счетов, пин-коды или другие секреты посторонним. Будьте бдительны с подозрительными гиперссылками и всегда сверяйте легитимность веб-ресурсов перед вводом информации. При визите к терминалу самообслуживания осматривайте оборудование на наличие подозрительных насадок или манипуляций.

Особо Валишвили посоветовала при дистанционных приобретениях отказаться от основной карты в пользу вспомогательной, которую заранее пополняют на нужную сумму. Кроме того, отключите функцию сохранения реквизитов в поисковике, чтобы не оставлять следов для потенциальных хакеров.

Такие простые шаги помогут сохранить спокойствие за сбережения, превратив повседневные транзакции в надежный процесс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
