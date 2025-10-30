Ночь над Москвой в тревоге: ПВО уничтожила два вражеских дрона на подлете

Столичные службы воздушной обороны успешно отразили угрозу, перехватив два беспилотных аппарата, которые двигались в направлении мегаполиса.
Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив оперативность мер по нейтрализации опасности.
Сначала он рассказал, что один из аппаратов был сбит, а его фрагменты осыпались на землю. На указанном участке немедленно развернулись бригады экстренных подразделений для осмотра и обеспечения безопасности, чтобы исключить любые риски для жителей.
Спустя некоторое время Собянин добавил, что аналогичная участь постигла второй дрон, также направлявшийся к городу. Это событие подчеркивает бдительность защитных систем, которые круглосуточно сканируют небо над столицей.
