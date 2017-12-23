Взрыв газа в Омске: пострадал один человек

В Омске при взрыве газа в десятиэтажном доме пострадал один человек. В настоящее время эвакуированы свыше 70 жильцов, сообщил источник в экстренных службах региона.

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По данным спасателей, "взрыв предварительно газового баллона произошел в квартире на десятом этаже десятиэтажного панельного дома №4 корпус 1 в Амурском проезде. Пострадал один человек".

Сообщается, что из дома были эвакуированы 75 жильцов. Для них разворачиваются два пункта временного размещения на базе местной гимназии.

В ближайшее время из Красноярска будет мобильный комплекс "Струна" для определения прочностных характеристик здания. На место прибыл глава региона, добавил источник.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Сочи в результат взрыва газового баллона в частном доме пострадал один человек. Происшествие случилось в негазифицированном домовладении в Лазаревском районе Сочи.

Управление направило на место происшествия оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.