Мексиканского блогера расстреляли за оскорбление наркобарона

Популярный в социальных сетях мексиканский блогер по прозвищу Пират из Кулиакана был расстрелян в баре за оскорбление наркобарона.

Социальная сеть Facebook

В Facebook Луиса Лагунаса появилась информация об убийстве. Лагунас за два последних года набрал огромную популярность в соцсетях благодаря своей эпатажной манере поведения, фотографиям с оружием, тиграми, красивыми женщинами, автомобилями, федеральной полицией и военнослужащими.

Он также публиковал видео с шумных, провокационных вечеринок, где неоднократно прямо в кадре употреблялся алкоголь и наркотики. Проблема заключалась в том, что недавно Лагунас высказал обидное замечание сексуального характера в адрес Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо, лидера наркокартеля "Халиско - Новое поколение".

Спустя несколько дней Лагунас был расстрелян в одном из баров муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Из его тела извлекли более 15 пуль. Сообщается, что полиция не нашла причастных к этому убийству.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что даже такие организации, как ОАГ, Совет по правам человека при ООН, которые не устают атаковать Венесуэлу, молчат о том, что происходит в Мексике. А там за последнюю неделю граница с США в районе Сан-Диего была дважды закрыта после прошедших протестов против повышения цены на бензин с 1 января на 20 процентов. Лозунг нынешних демонстраций: "Нефтяная страна, а люди нищие". Минимальный размер оплаты труда - 80 песо, а чтобы заполнить топливный бак автомобиля бензином самой дешевой марки, надо 208.

По данным Национальной комиссии по безопасности, только в понедельник было зафиксировано 15 демонстраций против "gasolinazo" (повышения цен на топливо) в штатах Идальго, Мехико, Дуранго, Чиуауа, Синалоа и Оахака. Было проведено более 1500 задержаний, разграблены сотни магазинов, шестеро демонстрантов погибли, многие дороги и бензоколонки блокировались, госучреждения закрывались, пишет газета Reforma. Тысячи людей прошли по главному проспекту Мехико, требуя отставки Пеньи Ньеты.

Пенья Ньето обвиняется в том, что покрывает мафию, виновную в убийстве 43 студентов колледжа Ayotzinapa в Игуале, штат Герреро, в 2014 году. Студенты выступали против проникновения наркокартелей в их жизнь и были зверски убиты (тела сожжены, и прах развеян по ветру) при пособничестве мэра и полиции. Один мексиканский активист, пожелавший остаться неназванным, сказал AntiMedia.org, что "многие люди думают, что это (протесты. - Ред.) только из-за цены на бензин, но цена на бензин является лишь соломинкой, которая сломала спину верблюда. Все началось с Ayotzinapa".