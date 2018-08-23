Татарская собака по кличке Зло нашла наркотик у хитрого зэка

Сотрудники УФСИН вместе со служебной собакой Evil (Зло) нашли у отбывающего наказания в татарстанской колонии №8 наркотик PVP. Он был спрятан в бритвенном станке. Информацию, подтвержденную пресс-службой местного УФСИН, распространил источник Prokazan. ru.

В посылке для 26-летнего осужденного, отбывающего наказание по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", сотрудники колонии обнаружили одноразовые бритвенные станки. Они показались им подозрительными.

Проверка показала, в ручке каждого спрятан наркотик. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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