Кадыров: приказ атаковать пришел юным террористам из соцсетей

Подростки, напавшие на полицейских в Чечне, действовали по приказу из зарубежных стран, каналом связи были соцсети. Такого мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров.

Произошедшее — заговор против всего чеченского народа, убежден политик. По его мнению, которое было высказано на просторах соцсети "ВКонтакте", цель вербовщиков — породить недоверие к окружающим, даже если это подростки 11-12 лет.

Не исключил Кадыров и того, что в произошедшем повинны родители. Глава Чечни посоветовал отцам и матерям обращаться в соответствующие органы, если они не справляются со своими обязанностями. Также спикер подчеркнул, нельзя утаивать, если "сын оказался в сетях вербовщиков".

Продолжая мысль, глава республики выразил недовольство правозащитниками и их высказываниям. Они, считает Кадыров, не дают провести расследование, но потворствовать их "вою" в Чечне не будут. Жизнь сотрудников полиции и других граждан должна быть безопасной. Политик подчеркнул, сочувствующие преступникам и их помощники — враги региона, и им нет в нем места.

Кадыров отметил, для таких "сочувствующих" даже Басаев, посягнувший на жизни женщин и их детей в роддоме, — "романтический герой". Также глава республики поинтересовался, почему "защитники" не беспокоятся о том, как чувствуют себя дети пострадавших сотрудников полиции?

Завершая мысль, Кадыров порекомендовал "таким деятелям обходить Чечню стороной". В регионе, убежден его глава, могут сами поддержать порядок. Помощи из других стран, а также от их российских приспешников никто не просит.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что 20 августа группа несовершеннолетних боевиков совершила нападения на полицейских в Шалинском районе Чеченской республики. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, трое пострадали. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ)*.

Источник фото: Fotodom. ru

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