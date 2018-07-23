США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана

США не имеют точной информации об обстоятельствах, при которых на Востоке Украины малазийский Boeing 777 потерпел крушение. Представители американской разведки сообщили журналистам, что Вашингтон допускает, что лайнер был уничтожен ополченцами по ошибке ракетой "Бук", сообщает РИА "Новости".

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Во вторник США пообещали обнародовать доказательства вины ополченцев. Однако документальные свидетельства того, что речь идет о зенитной ракете "Бук" или об ополчении, так и не увидели свет. Участники пресс-конференции лишь повторили уже известные данные: согласно данным технической разведки, самолет, на борту которого находились 298 человек, был сбит ракетой "Бук" (SA-11) класса "земля-воздух" с территории, контролируемой ополчением.

"Мы не знаем, кто нажал на кнопку. Мы не знаем имя, не знаем звание, мы даже не уверены на сто процентов в национальной принадлежности. Самое правдоподобное объяснение - что это была ошибка, и ракета была запущена плохо обученным экипажем", - признался представитель разведки. Он добавил, что Вашингтон не располагает доказательствами отношения РФ к крушению "Боинга".

Однако сотрудники разведки все же озвучили обвинение в адрес России о том, что она предоставляет ополченцам вооружение. Тем не менее, по их информации, перед крушением лайнера передвижения комплексов "Бук" через границу замечено не было. По данным американской разведки, украинская сторона точно не имеет отношения к крушению самолета.

В качестве аргументации были приведены исторические аналогии: они напоминили о сбитом советским перехватчиком в 1983 году корейском "Боинге" и иранском лайнере, атакованном с американского ракетного крейсера в 1988 году. "Мы все видели ошибки в прошлом", - добавил спикер.

Представители разведки отметили, что часть военной информации получена из социальных сетей, достоверность которых еще не была подтверждена.

Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых 85 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.