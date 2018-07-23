Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете

Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в Аргентине. Причина — разгерметизация салона. На борту находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Известно, что самолет летел из Буэнос-Айрес, столицы Аргентины, в Соединенные Штаты Америки.
В южноамериканской республике глава Международного валютного фонда Кристин Лагард участвовала во встрече министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки. На встрече Лагард заявила, что те торговые ограничения, что США ввели против Российской Федерации и Китайской Народной Республики, грозят мировой экономике. Так, по ее словам, из-за них мировой ВВП может снизиться на полтора процента.
Разгерметизация самолета представляет собой нарушение целостности воздушного судна. В результате этого может происходить падение уровня кислорода внутри салона. Самолеты летают на очень высокой высоте — там, где уровень его крайне низок. В случае подобного чрезвычайного происшествия пассажиры самолета могут испытывать кислородное голодание. При разгерметизации салона выпадают кислородные маски. Кислорода в них всего на двенадцать минут — предполагается, что за это время пилоты успеют снизиться на ту высоту, где человек может дышать гораздо свободнее.
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